ボディデザインやカラーリングを表現！アキレス「瞬足」TVアニメ『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』コラボモデル

アキレス「瞬足」シリーズに、4月7日よりテレ東系列で放送がスタートするTVアニメ『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』とのコラボモデルが4月上旬より登場!

アキレス「瞬足」TVアニメ『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』コラボモデル

サイズ : 16.0〜21.0cm(ハーフサイズあり:3E)

素材 : アッパー:ポリエステル/合皮、ソール:EVA+ラバー

機能 : 左右非対称ソール

軽量(同社比)

カップインソール

令和新設計ラスト

RBF素材

マルチサクションシステム

名前記入スペース

重量 : 約150g(18.0cm時/片足)

発売時期 : 2024年4月上旬より本格発売開始

メーカー希望小売価格: 6,050円(税込)

販売 : 全国の靴専門店および有名ECサイト、アキレスウェブショップ

「瞬足」は、<頑張る“きっかけ”と“ワクワク”を支え、夢に進む力を育む、子どものための靴>をブランドステートメントとして掲げ、足の成長に合わせたラスト(足型)設計、足への負担軽減など、足の機能を育てる足育(そくいく)思想に基づいた設計と子どもたちをワクワクさせるデザインにこだわり、シリーズ累計販売8,000万足を突破しました。

4月7日からテレ東系列で放送がスタートするTVアニメ『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』は、ジェイアール東日本企画、小学館集英社プロダクション、タカラトミーの3社が原案となる『シンカリオン』シリーズの最新作。

実在する新幹線が「シンカリオン」というロボットに変形し、主人公の少年たちが運転士として、正体不明の敵から日本の平和と安全を守るために戦い、成長していく姿を描いています。

今回発売するコラボモデルは、「瞬足」のなかでも近未来感あふれるソールデザインが印象的な「SYUNSOKU OO-1(シュンソク ダブルオーワン)」をベースに、作中に登場する「シンカリオン E5はやぶさトレーラーフォーム」、「シンカリオン E6こまちトップリフターフォーム」、「シンカリオン E7かがやきドリルフォーム」のボディデザインやカラーリングを表現した1タイプ3色をラインアップしています。

価格は、6,050円(税込)です。

瞬足「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」モデル 製品概要

商品名/品番 : 瞬足 JC-150/SJC 1500

色・柄の名称 : グリーン

デザインモチーフ : シンカリオン E5はやぶさトレーラーフォーム

色・柄の名称 : 赤

デザインモチーフ : シンカリオン E6こまちトップリフターフォーム

色・柄の名称 : ブルー

デザインモチーフ : シシンカリオン E7かがやきドリルフォーム

(C)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX

