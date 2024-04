ファッションからインテリアまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は子どもの名前を金色で刺繍したデザインでお祝いにもぴったりな「スヌーピー」デザインの名前旗を紹介します!

ベルメゾン「スヌーピー」名前旗

価格:各9,900円(税込)

サイズ:幅約17、奥行約5、高さ約41.5cm(台座含む)

刺繍:「名」のみ、漢字・ひらがな・カタカナで3文字以内

※文字数によって字の大きさが多少異なる場合があります

書体:楷書体のみ

お届け:申込を受けてから約3〜4週間

※積雪等悪天候の影響により、お届け日に配達できない場合があります

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

お子さんのお名前を刺繍できる、子どもや孫へのプレゼントにぴったりな名入れ旗がベルメゾンに登場。

「スヌーピー」と和風のデザインが上品にマッチしたデザインです☆

色はネイビーとピンクの2色から選べ、ベースにちりめん調の生地を使って和の雰囲気を演出。

名前部分の刺繍に金色の糸を使用し、お祝いムードあふれる高級な仕上がりです。

ネイビー

スッキリとした印象にまとまる、ネイビーの名入れ旗。

ちりめん調の生地には和風な模様のほかに「スヌーピー」の姿もあり、楽しいデザインです。

ピンク

ピンクの名入れ旗は、柔らかい雰囲気。

お花の模様のほか、さりげなく描かれた「スヌーピー」がかわいらしいデザインです☆

お祝いや季節の行事に飾りたい、高級感ある「スヌーピー」デザインの名入れ旗。

「スヌーピー」デザインの名前旗は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

