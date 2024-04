ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、冷蔵庫のドアポケットにすっぽりと収まる、ディズニーデザイン「洗いやすい縦横兼用冷水筒2.1L」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「洗いやすい縦横兼用冷水筒2.1L」

© Disney

価格:2,790円(税込)

サイズ:幅約15.2、奥行約10.3、高さ約30.5cm

容量:約2.1L

耐熱温度:【本体・中栓・ロックレバー・ハンドル付きフタ・パッキン】100度

耐冷温度:【中栓・ロックレバー・本体】-30度、【ハンドル付きフタ・パッキン】-20度

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

日常使いにちょうどいい2.1リットルの冷水筒。

スリムなフォルムで冷蔵庫のドアポケットにもぴったりです。

ディズニーキャラクターをあしらった楽しい色柄で、このままテーブルに出しても映えます!

デザインは全部で3種類がラインナップ。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインの冷水筒。

フルーツがずらりと縦に並び、よく見るとフルーツそれぞれがミッキーモチーフに☆

パステル調の柔らかい色味もポイントです。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインの冷水筒。

ジュースを作っている「チップ」と「デール」の姿がとってもチャーミング!

また、レモンと白い小花柄で爽やかな雰囲気です。

アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」の冷水筒。

海の中を泳ぐ「アリエル」とお友達「フランダー」の仲良しな姿にほっこりとします☆

アートは手書き風タッチでデザインされています。

© Disney

<仕様>

ワンプッシュ開閉で注ぎやすいのが特徴です。

注ぐときは片手でOK◎

© Disney

それから熱湯も注げるので寒い季節でも大活躍!

© Disney

広口タイプなので、手を入れて内側の隅々までをしっかりと洗うことができます。

きれいに洗えるのでいつでも清潔☆

© Disney

収納スペースに合わせて縦置きと横置きの両方に対応しているのも魅力的。

冷蔵庫のスペースを有効に使えます。

© Disney

フタとパッキンが一体型になっているのもうれしい。

パッキンを外さずに洗えるのでお手入れがカンタンです。

デザインはもちろん、機能も充実していて1年中重宝しそう。

冷蔵庫のドアポケットにすっぽりと収まる、ディズニーデザイン「洗いやすい縦横兼用冷水筒2.1L」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーモチーフ・チップ&デール・アリエル!ベルメゾン ディズニー「洗いやすい縦横兼用冷水筒2.1L」 appeared first on Dtimes.