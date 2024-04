ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数登場しているセガプライズ。

今回は、2024年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、アニメ「鬼滅の刃」グッズを紹介します!

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」グッズ

投入時期:2024年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

アニメ「鬼滅の刃」のプライズが、セガから続々登場。

2024年4月は、”ちょこのせ”シリーズから「胡蝶しのぶ」と「悲鳴嶼行冥」のフィギュアが再登場するほか、”Xross Link(クロスリンク)”シリーズから「竈門炭治郎」と「竈門禰󠄀豆子」がラインナップされます☆

「鬼滅の刃」 ちょこのせ プレミアムフィギュア“胡蝶しのぶ”−柱合会議−

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約7×10cm

種類:全1種(胡蝶しのぶ)

「柱合会議」をイメージした“ちょこのせ”シリーズに「胡蝶しのぶ」が再登場。

片膝をつき真っ直ぐ前を見つめる「胡蝶しのぶ」が高さ約10センチで立体化されています。

制服のしわや足袋、薄紫色の鼻緒を使った草履など、「胡蝶しのぶ」の個性を感じられるフィギュアです☆

「鬼滅の刃」 ちょこのせ プレミアムフィギュア“悲鳴嶼行冥”−柱合会議−

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約12×15cm

種類:全1種(悲鳴嶼行冥)

全員揃えると柱合会議が再現できる人気の“ちょこのせ”シリーズに「悲鳴嶼行冥」が再登場。

柱合会議に参加する「悲鳴嶼行冥」の物静かな佇まいが、見事に再現されています。

肩にかけた羽織の質感や、つんと立った髪の毛など、細かいところまでリアルに表現されています。

鍛え上げられた肉体が堪能できる、”ちょこのせ”フィギュアです☆

アニメ「鬼滅の刃」 Xross Link フィギュア“竈門炭治郎”

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約9×17cm

種類:全1種(竈門炭治郎)

並べると楽しい、セガプライズのフィギュアブランド“Xross Link(クロスリンク)”に、「竈門炭治郎」が登場!

躍動感のある戦闘シーンを再現したフィギュアです。

はためく羽織や炎のゆらめきなど、アニメのワンシーンを思わせるようなリアルさ。

刀を振りかざした「竈門炭治郎」の白熱した表情にも注目です。

また、同時登場の「竈門禰󠄀豆子」と並べて飾って楽しむことができます☆

アニメ「鬼滅の刃」 Xross Link フィギュア“竈門禰󠄀豆子”

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約9×20cm

種類:全1種(竈門禰󠄀豆子)

並べて飾ると世界観が強化する“Xross Link(クロスリンク)”シリーズに「竈門禰󠄀豆子」が登場!

羽織や髪をなびかせた、躍動感あるタッチで仕上げられた「竈門禰󠄀豆子」のフィギュアです。

着物や帯の和柄や髪飾りも繊細なディテールで表現。

同時登場の「竈門炭治郎」と並べて飾れば迫力あるシーンが楽しめます☆

アニメのワンシーンを再現して楽しめるフィギュアが続々登場。

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」グッズは、2024年4月から、全国のゲームセンターなどに順次展開予定です☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

※「禰豆子」の「禰」は「ネ」+「爾」となります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 炭治郎と禰󠄀豆子の戦闘シーンを再現したフィギュア!セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」グッズ appeared first on Dtimes.