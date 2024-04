『マン・オブ・スティール』(2013)に始まるDCエクステンデッド・ユニバースを率いたザック・スナイダーが、かつて構想していたという『ワンダーウーマン』シリーズの前日譚の詳細を英に明かした。『ワンダーウーマン 1854』というタイトルまで付けられていた幻の物語だ。

2021年、スナイダーはガル・ガドットが演じるワンダーウーマンがずっと昔の時代に兵士たちと並ぶ姿を捉えた写真をTwitter(現X)に公開。スナイダーによれば、『ワンダーウーマン 1854』と呼ばれたこの物語では、スティーブ・トレバーと出会う前のダイアナがアレスを探しに世界各地の戦場を飛び回っている、という設定だったそう。写真は、後に『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』(2023)に参加することになるカメラマンのステファン・バークマンによって撮影されたという。

Wonder Woman 1854 - This amazing image shot by Stephen Berkman of an else-world, war weary Diana, who had chased Aries across the battlefields of the world and had yet to meet Steve, who would help her restore her faith in mankind and love itself.