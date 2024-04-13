大谷翔平が松井秀喜氏に並ぶ日本人歴代最多通算１７５本塁打 相手チーム、球場などデータ一覧
◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１２日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）
ドジャース・大谷翔平投手（２９）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・パドレス戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、２点を追う初回１死走者なしの１打席目に中堅左へ３試合ぶりの本塁打となる４号を放った。メジャー７年目にして米通算１７５号となり、松井秀喜氏（ヤンキースなど）が持っていた日本人最多の通算本塁打に並んだ。大谷の１７５発のデータは以下の通り。
◆大谷の１７５本塁打データ
【チーム】
エンゼルス１７１、ドジャース４
【相手投手】
右腕１３０、左腕４５
【球場】
本拠地１０１、敵地７４
【アウトカウント】
無死６１、１死６４、２死５０
【相手】
２５球団、２３球場
【方向】
右越４９、右中間４３、中越４０、左中間２７、左越１６
【投球】
初球４０、２球目３２、３球目３０、４球目２３、５球目２２、７球目７
【カウント】
０―０ ３９、１―０ １７、２―０ ８、３―０ ０、０―１ １６、１―１ ２０、２―１ １５、３―１ １１、０―２ ２、１―２ １３、２―２ ２２、３―２ １２
【打順】
１ １４、２ ８０、３ ５８、４ ８、５ ８、６ ３、７ １、８ ３、９ ０
【走者】
なし９５、１人５７、３人２１、３人２
【イニング】
初回３３、２回１０、３回３１、４回１６、５回２３、６回１６、７回１７、８回１４、９回１４、延長１