◆米大リーグ　ドジャース―パドレス（１２日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

　ドジャース・大谷翔平投手（２９）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・パドレス戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、２点を追う初回１死走者なしの１打席目に中堅左へ３試合ぶりの本塁打となる４号を放った。メジャー７年目にして米通算１７５号となり、松井秀喜氏（ヤンキースなど）が持っていた日本人最多の通算本塁打に並んだ。大谷の１７５発のデータは以下の通り。

　◆大谷の１７５本塁打データ

　【チーム】

　エンゼルス１７１、ドジャース４

　【相手投手】

　右腕１３０、左腕４５

　【球場】

　本拠地１０１、敵地７４

　【アウトカウント】

　無死６１、１死６４、２死５０

　【相手】

　２５球団、２３球場

　【方向】

　右越４９、右中間４３、中越４０、左中間２７、左越１６

　【投球】

　初球４０、２球目３２、３球目３０、４球目２３、５球目２２、７球目７

　【カウント】

　０―０　３９、１―０　１７、２―０　８、３―０　０、０―１　１６、１―１　２０、２―１　１５、３―１　１１、０―２　２、１―２　１３、２―２　２２、３―２　１２

　【打順】

　１　１４、２　８０、３　５８、４　８、５　８、６　３、７　１、８　３、９　０

　【走者】

　なし９５、１人５７、３人２１、３人２

　【イニング】

　初回３３、２回１０、３回３１、４回１６、５回２３、６回１６、７回１７、８回１４、９回１４、延長１