◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１２日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（２９）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・パドレス戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、２点を追う初回１死走者なしの１打席目に中堅左へ３試合ぶりの本塁打となる４号を放った。メジャー７年目にして米通算１７５号となり、松井秀喜氏（ヤンキースなど）が持っていた日本人最多の通算本塁打に並んだ。大谷の１７５発のデータは以下の通り。

◆大谷の１７５本塁打データ

【チーム】

エンゼルス１７１、ドジャース４

【相手投手】

右腕１３０、左腕４５

【球場】

本拠地１０１、敵地７４

【アウトカウント】

無死６１、１死６４、２死５０

【相手】

２５球団、２３球場

【方向】

右越４９、右中間４３、中越４０、左中間２７、左越１６

【投球】

初球４０、２球目３２、３球目３０、４球目２３、５球目２２、７球目７

【カウント】

０―０ ３９、１―０ １７、２―０ ８、３―０ ０、０―１ １６、１―１ ２０、２―１ １５、３―１ １１、０―２ ２、１―２ １３、２―２ ２２、３―２ １２

【打順】

１ １４、２ ８０、３ ５８、４ ８、５ ８、６ ３、７ １、８ ３、９ ０

【走者】

なし９５、１人５７、３人２１、３人２

【イニング】

初回３３、２回１０、３回３１、４回１６、５回２３、６回１６、７回１７、８回１４、９回１４、延長１