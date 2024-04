保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2024年3月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】神楽坂ワイン食堂 ビストロ Entraide(東京・飯田橋)

自家製パン 写真:お店から

※集計期間:2024年2月25日〜2024年3月24日

予約が取れないビストロとして話題のお店。おかわり自由の自家製パンがおいしいと口コミでも大人気です。

【9位】鮨処 一石三鳥(東京・汐留)

店内 写真:お店から

<店舗情報>◆神楽坂ワイン食堂 ビストロ Entraide住所 : 東京都新宿区神楽坂2-11-6 第83東京ビル 2FTEL : 03-6228-1565

2024年3月にオープンした「鮨処 一石三鳥」。クラウドファンディングで目標金額30万円に対し、約5,000万円という金額を記録したことでも話題です。

2023年12月に大阪にオープンした、一石三鳥グループの「鮨 豊」も食べログマガジンで紹介しています。

【8位】Tokyo Style Noodle ほたて日和(東京・秋葉原)

「『特製』帆立の昆布水つけ麺 白【塩】」1,600円 出典:甘党のあちゃぴさん

<店舗情報>◆鮨処 一石三鳥住所 : 東京都港区新橋4-20-2 新橋フォーワンビル 1FTEL : 050-5593-1687

「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」にも選出されている「Tokyo Style Noodle ほたて日和」。3月5日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「塩ラーメンの世界」で紹介されていました。

食べログマガジン内の「New Open News」でも紹介しています。

【7位】饗 くろ喜(東京・浅草橋)

「味玉塩そば」1,300円 出典:カフェモカ男さん

<店舗情報>◆Tokyo Style Noodle ほたて日和住所 : 東京都千代田区神田佐久間町2-25TEL : 03-3863-3773

こちらも3月5日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「塩ラーメンの世界」で「塩そば」1,150円が紹介されていました。

食べログマガジン内の「ニュースなランチ」でも紹介しています。

【6位】四川料理 花重(東京・大塚)

三色火鍋 写真:お店から

<店舗情報>◆饗 くろ喜住所 : 東京都台東区浅草橋1-28-9 ROJI ASAKUSABASHI 1FTEL : 03-3863-7117

2月27日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「火鍋の世界」で「三色火鍋コース」が紹介されていました。

5位以内に入った注目店は?

【5位】ハちゃんラーメン(東京・大門)

「味玉塩」1,150円 写真:お店から

<店舗情報>◆四川料理 花重住所 : 東京都豊島区南大塚3-45-7 ザ・シティ大塚 B1FTEL : 03-6682-5824

こちらも3月5日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「塩ラーメンの世界」で「味玉塩」1,150円が紹介されていました。

食べログマガジン内の「New Open News」でも紹介しています。

【4位】桜上水 船越(東京・桜上水)

「ワンタンメン(塩)」1,200円 出典:゛マッサー゛さん

<店舗情報>◆ハちゃんラーメン住所 : 東京都港区浜松町1-15-9 コンシェリア浜松町 1FTEL : 070-3337-6886

「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」にも選出されている「桜上水 船越」。こちらも3月5日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「塩ラーメンの世界」で「ワンタンメン(塩)」1,200円が紹介されていました。

【3位】宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀 池袋店(東京・池袋)

「中華蕎麦(塩)並」1,000円 出典:sanokuniさん

<店舗情報>◆桜上水 船越住所 : 東京都杉並区下高井戸1-21-10 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

こちらも3月5日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「塩ラーメンの世界」で「中華蕎麦(塩)並」1,000円にトッピング「ワンタン」200円で紹介されていました。

食べログマガジン内の「New Open News」でも紹介しています。

【2位】らぁめん ご恩(東京・野方)

「味玉らぁめん(塩)」1,100円 出典:ごっぴごっぴさん

<店舗情報>◆宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀 池袋店住所 : 東京都豊島区池袋2-48-7 アパホテル 池袋駅北口 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

こちらも3月5日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「塩ラーメンの世界」で「味玉らぁめん(塩)」1,100円が紹介されていました。

保存数1位の中華料理店はこちら!

【1位】王さん私家菜(東京・上野御徒町)

2色・四川火鍋(白湯鍋と麻辣鍋) 写真:お店から

<店舗情報>◆らぁめん ご恩住所 : 東京都中野区大和町1-13-7TEL : 不明の為情報お待ちしております

2月27日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「火鍋の世界」で「酸湯火鍋」2人前6,050円〜が紹介されていました。

その後、3月1日放送のテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」の「有吉に捧げる絶品豆グルメ」でも同店が紹介されていました。

特製焼き魚煮込み 写真:お店から

<店舗情報>◆王さん私家菜住所 : 東京都台東区上野4-2-8 2FTEL : 050-5457-1794

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

※価格は税込です。

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

