7月28日の『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)で、すべてを賭けて朝倉未来との“運命の一戦”に臨む平本蓮。試合発表直後から大きな反響を呼び、今年最大のビッグマッチとして格闘技という枠を超えて注目を集めている。大一番を前にして、平本は“世界で最も有名な格闘家”コナー・マクレガーのジムで修業をするために、今月9日にアイルランドに飛び立った。これまでも平本の動向を追いかけてきたORICON NEWSは、アイルランドに向けて離陸直前の平本を空港で独占キャッチすることに成功。朝倉未来戦への自信と現在のスタイルのルーツになったマクレガーへの思い、そして今月2日に結婚した妻・里乃さんへの愛を照れながらも語ってくれた。

■「結婚式をド派手にやるために『超RIZIN.3』でちょっと稼いでやろうかなと」――出発直前の日本での最後の食事中にすみません!いよいよアイルランドへ出発する直前の心境を聞きたくて駆けつけてしまいました。【平本】こちらこそ、時間がないので食事をしながらでスミマセン(笑)。――前回のインタビューが『超RIZIN.3』発表会見(3月16日)から1ヶ月弱なのですが、その間の一番の話題としては、やはりご結婚ですね。改めまして、おめでとうございます!【平本】(照れながら)ありがとうございます。『超RIZIN.3』より大事なものですね(笑)。結婚のために『超RIZIN.3』に出るようなもんなので、結婚式をド派手にやるためにも、ここらへんでちょっと稼がないと。一人で生きてたらそんなに一生懸命に何かをやろうって必死に思えないけど、家族がいるからめちゃくちゃ稼いでやろうって思えるし。――結婚が大きなモチベーションになっているんですね。【平本】去年は試合をあんまりやってなかったけど、もったいないなって。とにかくエネルギッシュにやろうと思います。そういった意味では、コナー・マクレガーはかつて生活保護を受けていて、今はスターになっているし。僕はマクレガーを見てMMAを始めて、RIZINに来て朝倉未来とやりたいって思って、その試合が決まってから結婚して、アイルランドに行ってマクレガーと一緒に練習できる。そんなふうになるなんて思っていなかったから、人生は本当に何があるかわからないです。だからこそ、とにかくアイルランドを楽しんでこようと思います。――予想ができない展開だらけで、面白い人生ですよね。【平本】今回の修業のテーマは「成り上がり」なんです。そういえば今度、剛毅會メンバーの赤田功輝って選手が、皇治がやってる『NARIAGARI』に出るんですよ。プロ代表として、アマチュアと混ざったトーナメントに。よく一緒に練習してるんですけど、あまりにもちゃらんぽらんなんで、岩崎(達也)先生から「貴様」って呼ばれてます(笑)。ただ、優勝賞金しかファイトマネーが出ないみたいで、皇治はケチですね。お前がカネ持ってるアピールするんなら、1回戦や2回戦で負けた選手にも全部出せよって。でも「あんな大会に出てたら"成り下がり"だ」って岩崎先生から言われていて、間違いないって思います(笑)。――そういう岩崎先生のセンスが平本選手と合うんですね(笑)。【平本】そうですね。赤田はこれまでKrushとかK-1に出てたのに成り下がりじゃないかって言ってて、爆笑しちゃいました。■「BreakingDownをバックれた子と、"剛毅會の秘密兵器"の試合をやらせたいんですよ」【平本】そういえば、最近はBreakingDownはどうなんですかね?――先月末に開催の『BreakingDown11.5』では、ラウンドガールが出場をドタキャンしたことが話題になり、写真週刊誌の『FRIDAY』の記事にもなっていました。【平本】バックれた子(花咲れあ)がいるじゃないですか。僕はあの子にチャンスをあげたいなと思っていて。"剛毅會の秘密兵器"とやらせたいんですよ。――どなたですか…?【平本】ご存じの方もいると思うんですけど、女の子のラッパーでReichiって子です。僕はあんまり見ないからわからないけど、そこそこ人気はあるみたいで、剛毅會に入ってどんどん試合をしていきたいって言ってたので、バックれた子とやってもいいんじゃないかなって。溝口(勇児COO)がこれを見てたら拾ってくれないかな。まぁ僕はセコンドとかでもBreakingDownの会場とかには行かないですけど(笑)、剛毅會の秘密兵器のReichiは使ってほしいですね。――アイルランドに行く直前でも、日本の格闘技界のことをいろいろと考えていますね(笑)。【平本】僕がアイルランドにいる間に試合をやってくれたら、アイルランドでの楽しみが増えるんで(笑)。これは面白いカードになると思いますよ。僕と朝倉未来が大将だとして、5vs.5くらいの軍団対抗戦をやりたいですね。――だとしたら、安保瑠輝也選手はどっちの軍団に入るのでしょうか?平本選手の親友ですが、未来選手のジムのJTTのコーチに就任したという話もあります。【平本】だから、今回の俺と朝倉未来の試合の鍵を握るのは、どっちが安保を練習に誘うかじゃないですか。俺が誘えば誘うほど安保は俺に朝倉未来の秘密をバラすし、朝倉未来が誘えば誘うほど俺の秘密をバラすと思うんで、今回の勝負のポイントはどっちが安保に媚を売ったかですね。まさかアイツに天秤にかけられるっていう(笑)。だから今はあんまり騒がないようにしています、安保の恨みを買いたくないので。――ここにきて安保選手が一番のキーマンになるんですね(笑)。■鈴木千裕vs.金原正徳戦の予想は…「結果が分かってるのであんまり楽しみじゃないですけど」――これから修業に向かうコナー・マクレガーという選手は、格闘技に詳しい人は当然知っていますが、RIZINしか見ていないファンの方は知らないかもしれないですね。【平本】Netflixの映画『コナー・マクレガー ノートリアス』を見てください、っていうのが一番です。僕がK-1をやめて宙ぶらりんをやってて、(2019年末の)『BELLATOR JAPAN』っていうRIZINとの共催大会でキックルールでデビューしたものの、どうやって盛り上げていこうかって考えていた時にあの映画を見たんです。コナー・マクレガーの存在を最初に知ったのは、高校2年生で木村ミノルと試合したくらいの時期に、マクレガーがジョゼ・アルドに13秒でKO勝ちして(2015年12月『UFC194』)、ヤバいスターが現れたってあまりにも騒がれて。僕はキックしか見てなくて総合格闘技は見たことがなかったんですけど、見てみたらバチーンてKOして「スゴいな」って思って。そこからメイウェザーとの試合を追いかけたりしてたけど、総合の中身を知らないことも多くて、初めて映画を見た時に「自分は今までヌルかったな」と。一生懸命に頑張ろう、仕事をしようってあの映画を見て思えました。――そんな自身のスタイルのルーツになった選手と一緒に練習するんですね。【平本】とにかく行ってみて、何かがあったらいいなって感じです。気が合いそうな感じもしますけど、会えないかもしれないって思っているし、とにかく練習を頑張ってきます。朝倉未来との試合前にそういう環境に身を置けて良かったなって思っていますので、試合まで楽しみにしておいてもらえたら。SNSは更新すると思います。――平本選手がアイルランドで頑張ってる間、日本のファンは『RIZIN.46』の鈴木千裕選手vs.金原正徳選手のフェザー級タイトルマッチを楽しませていただきます。【平本】まぁ鈴木千裕が負けるんで、僕はあんまり楽しみじゃないですけど。もう分かりきってることなんで、「グッバイ千裕」って感じで。アイツが出す本は、誰が買うんだろうって(笑)。●7・28『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)対戦決定カード・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮●4・29『RIZIN.46』(有明アリーナ)対戦決定カード◆フェザー級タイトルマッチ【王者】鈴木千裕 vs.【挑戦者】金原正徳◆日韓対抗戦3番勝負・バンタム級中島太一 vs. キム・スーチョル・フライ級神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン・バンタム級倉本一真 vs. ヤン・ジヨン◆ワンマッチ・バンタム級牛久絢太郎 vs. 太田忍・フェザー級中原由貴 vs. ビクター・コレスニック・フェザー級山本空良 vs. イルホム・ノジモフ・フェザー級高木凌 vs. 西谷大成・ライト級"ブラックパンサー"ベイノア vs. 井上雄策