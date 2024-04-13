ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê4¹æ¥½¥í¡ª ¾¾°æ½¨´î»á¤ËÊÂ¤ÖÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿175¹æ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ ÆüÊÆÄÌ»»1000ËÜ°ÂÂÇ¤Ë²¦¼ê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¾¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê4·î12Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë3»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë4¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£Æ´¤ì¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤¬µÏ¿¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë175ËÜÎÝÂÇ¤ËÊÂ¤Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ¤Ç8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»1000ËÜ°ÂÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¡¢¤³¤³8Àï¤Ç4È¯¤ÈÎÌ»ºÂÎÀ©¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£Âè3¹æ¤ËÂ³¤º¸Ãæ´Ö¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë122.8¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤¬¾¾°æ½¨´î»á¤ËÊÂ¤ÖµÇ°¤¹¤Ù¤175¹æ
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é8»î¹ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ì»þ¤ÏÂÇÎ¨.242¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Æ±4Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡¢³«Ëë9»î¹ç41ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿º£µ¨1¹æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉüÄ´¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼«¸ÊºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë5»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á¡¢º£µ¨½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÇÎ¨¤Ï.333¤Ë¡¢OPS¤â1.012¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±9Æü¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤ÇÊü¤Ã¤¿º£µ¨3¹æ¤Ï¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ106.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó172¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥376¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó114.6¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ìÈ¯¡£¤µ¤é¤Ëº£µ¨½é¤È¤Ê¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éº¸Êý¸þ¤Ø¤ÎÂçÈôµå¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î´°Á´ÉüÄ´¤Ö¤ê¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î4¹æ¤Ï¡¢¼«¤éÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿175ËÜÎÝÂÇ¤ËÊÂ¤Ö¹ë²÷ÃÆ¡£µÇ°¤¹¤Ù¤°ìÈ¯¤ÇÆüÊÆÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤Ë¤â²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£ºòµ¨¡¢¤½¤Î¾¾°æ»á¤Ç¤âÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í½é¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¡¢¼«¿È¥á¥¸¥ã¡¼2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°Î¶ÈÃ£À®¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼êÌ¤Æ§¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¢¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥·¡¼¥º¥óÊÌ¥á¥¸¥ã¡¼ËÜÎÝÂÇ¿ô¡¡ÄÌ»»175ËÜÎÝÂÇ
2018Ç¯¡¡104»î¹ç¡¡22ËÜ
2019Ç¯¡¡106»î¹ç¡¡18ËÜ
2020Ç¯¡¡44»î¹ç¡¡7ËÜ
2021Ç¯¡¡155»î¹ç¡¡46ËÜ
2022Ç¯¡¡157»î¹ç¡¡34ËÜ
2023Ç¯¡¡135»î¹ç¡¡44ËÜ
2024Ç¯¡¡16»î¹ç¡¡4ËÜ
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë