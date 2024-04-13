

――――――――――――――――――― 4月15日 (月) ――

◆国内経済

★2月機械受注 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ、インドネシア市場休場

・中国MLF（中期貸出制度）金利 (10:20)

・ユーロ圏2月鉱工業生産指数 (18:00)

★米国3月小売売上高 (21:30)

・米国4月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

・米国2月企業在庫 (23:00)

・米国4月NAHB住宅市場指数 (23:00)

・米イラク首脳会談（ワシントン）

・IMF・世銀春季会合（ワシントン、～20日）

【海外決算】

[米]チャールズシュワブ 、ゴールドマン・サックス



――――――――――――――――――― 4月16日 (火) ――

◆国内経済

・衆院3補欠選挙告示（東京15区、島根1区、長崎3区）

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ市場休場

・中国3月新築住宅販売価格 (10:30)

★中国1-3月期GDP (11:00)

★中国3月鉱工業生産指数 (11:00)

★中国3月小売売上高 (11:00)

・中国1-3月固定資産投資 (11:00)

・中国1-3月不動産開発投資 (11:00)

・英国3月失業率 (15:00)

・ドイツ4月ZEW景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏2月貿易収支 (18:00)

・ユーロ圏4月ZEW景況感指数 (18:00)

★米国3月住宅着工件数 (21:30)

・米国3月住宅建築許可件数 (21:30)

★米国3月鉱工業生産指数 (22:15)

・米国3月設備稼働率 (22:15)

・ベイリー英中銀 (BOE) 総裁が講演 (17日2:00)

★IMF世界経済見通し

【海外決算】

[米]ユナイテッドヘルス 、J&J 、バンカメ 、モルガンスタンレー /[欧]ＬＶＭＨ

◆新規上場、市場変更 など

★Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ <175A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 4月17日 (水) ――

◆国内経済

・3月と2023年度の貿易収支 (8:50)

・3月訪日外客数 (16:15)

◆国際経済ｅｔｃ

・インド市場休場

・英国3月消費者物価指数 (15:00)

・ユーロ圏3月消費者物価指数[確報値] (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米国地区連銀経済報告 (ベージュブック) (18日3:00)

・米国2月対米証券投資 (18日5:00)

・米国20年国債入札

【海外決算】

[米]アボットラボラトリーズ 、トラベラーズ 、ラスベガス・サンズ 、ユナイテッドエアラインズHD /[欧]ASMLホールディング

◆新規上場、市場変更 など

〇東邦金 <5781> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月18日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・2月第3次産業活動指数 (13:30)

・3月と2023年度の首都圏マンション市場動向 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ベトナム市場休場

・ユーロ圏2月経常収支 (17:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国4月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

★米国3月コンファレンス・ボード景気先行指数 (23:00)

・米国3月中古住宅販売件数 (23:00)

★G20財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン）

【海外決算】

[米]ネットフリックス 、ブラックストーン 、インテュイティブ 、エレバンス・ヘルス /[台]★台湾積体電路製造（TSMC） /[印]インフォシス /[欧]ロレアル、ノキア



――――――――――――――――――― 4月19日 (金) ――

◆国内経済

★3月と2023年度の全国消費者物価指数 (8:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ3月生産者物価指数 (15:00)

・インド総選挙投票開始

【海外決算】

[米]P&G 、アメリカン・エキスプレス



――――――――――――――――――― 4月20日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 4月21日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。









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