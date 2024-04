サンリオが開催する年に一度の人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」と連動した「ナムコで推し色!〜カラフ(ハート)フルーツジャム〜」キャンペーンが2024年4月19日(金)〜5月26日(日)まで、全国約200店舗の直営アミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で開催決定♪ キュートなコーデのキャラクターズたちに会いに行こう。

本キャンペーンでは、カラフルなフルーツジャムモチーフの描きおろしデザインを使用したナムコ限定景品がクレーンゲーム機に登場する。カラフルな衣装を身にまとった約30cmの大きなぬいぐるみのほか、冷たい飲み物を入れると色が変わるタンブラー、アクリルスタンドやキャンディなどが続々と登場する。キャンペーン対象機に500円を投入するごとに「おたのしみくじ」にチャレンジすることができ、バスタオル、缶バッジ、ダイカットステッカーのいずれかがもらえちゃうので、こちらも要チェックだ。「ナムクレ」でも同様のナムコ限定景品が登場するほか、対象商品を3回プレイした人の中から抽選でオリジナルデザインの「サンドイッチケース」が当たるプレゼントキャンペーンが実施される。可愛いアイテムをぜひゲットしちゃおう。また、ナムコからサンリオキャラクター大賞に投票された票数のみでランキングを出す「ナムコ賞」を今年も実施される。見事上位に輝いたキャラクターをオリジナルグッズにして抽選でプレゼントされるので、ランキングの結果もお見逃しなく!(C) '24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650117(C) Bandai Namco Amusement Inc.