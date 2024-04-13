2024年4月13日放送の「ぶらり途中下車の旅」はりんかい線・埼京線の旅。

旅人は、太川陽介。

りんかい線

新木場駅〜大崎駅を結び、「東京テレポート」「品川シーサイド」といったウォーターフロントの駅を含む、全8駅を結ぶ路線。車窓からは、海やビル群が望めます。

埼京線

大崎駅〜さいたま市大宮区の大宮駅までの19駅、全長36.9kmの路線。車窓からは、都心を横断し埼玉へ抜けて行く徐々に変化する景色が楽しめます。JR埼京線とりんかい線は、相互直通運転をしています。

今週の旅人：太川陽介

1959年1月13日生まれ。京都府出身。

1976年「陽だまりの中で」でレコードデビュー。キャッチフレーズは『昇れ！太陽くん』。翌年『Lui-Lui』の大ヒットでレコード大賞・新人賞を受賞。現在は、舞台、テレビに活躍中。

おじゃましたところ 東京テレポート駅 CITY CIRCUIT TOKYO BAY（シティサーキット東京ベイ） 大崎駅 ProBanana（プロバナナ） 植木寛子さん 渋谷駅 oh my DOT シブヤ 東京都渋谷公園通りギャラリー 村上慧さん 赤羽駅 三益酒店 ProBanana（プロバナナ） 植木寛子さんoh my DOT シブヤ 東京都渋谷公園通りギャラリー 村上慧さん三益酒店



CITY CIRCUIT TOKYO BAY（シティサーキット東京ベイ）（東京テレポート駅）

東京23区内唯一のサーキット場！音が静かで環境にやさしいEVレーシングカート

【最寄駅】東京テレポート駅より徒歩2分（ゆりかもめ「青海駅」直結）

【所在地】東京都江東区青海1-3-12

【電話番号】03-6380-7799

【営業時間】平日12:00〜20:00 土曜・日曜・祝日10:00〜20:00

【定休日】年中無休

【ホームページ】https://city-circuit.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/citycircuit.tokyobay/

【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=61555261913273&mibextid=ZbWKwL

【X（旧Twitter）】https://x.com/CCTB_EVkart?t=jhGun0iQsqvQexgwuCxNww&s=03

【備考】

・カートに乗車する際はヘルメットの着用が必須です。

・レンタル用ヘルメット(無料)を利用する際は、フェイスマスクが必要です。

・フェイスマスクのご準備がない場合、売店にて600円(税込)で購入できます。

・走行の事前予約はこちらからhttps://bookings.city-circuit.com/

※当日、現地窓口でも購入可能です。

店主に腕相撲で勝ったら一杯無料！最も甘くなった瞬間のバナナで作るバナナジュース専門店

【最寄駅】大崎駅より徒歩10分

【所在地】東京都品川区東五反田3-19-2

【営業時間】11:00〜18:00

【定休日】なし

【Instagram】https://www.instagram.com/probanana.no1

【X（旧Twitter）】https://twitter.com/probanana2022

※5月より平日ランチタイムのみ「高級素材使用！手作りおにぎりランチ」発売予定。

イタリア ベネチアのスーパーマエストロと作ってきた、超絶技巧吹きガラスアート！

【ホームページ】http://www.hirokoartglass.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/hirokoartglass/

【Facebook】https://www.facebook.com/hirokouekitokyo?locale=ja_JP

※アトリエの訪問は、ご予約のみになります。

【特選情報】

2024年は、全国主要百貨店にて7ケ所で個展を開催

高知大丸 4月10日（水）〜16日（火）

松山三越 5月14日（火）〜20日（月）

札幌三越 6月11日（火）〜17日（月）

仙台藤崎 7月11日（木）〜17日（水）

博多大丸 7月31日（水）〜8月6日（火）

那覇リウボウ 9月3日（火）〜9日（月）

広島そごう 10月1日（火）〜7日（月）

oh my DOT シブヤ（渋谷駅）

AIがおススメのスープの組み合わせをオススメしてくれる？！ロボットが作るカスタムスープヌードル

【最寄駅】渋谷駅より徒歩7分

【所在地】東京都渋谷区宇田川町13-17 ライズビル地下1階

【電話番号】03-5422-3400

【営業時間】11:00〜22:00

【定休日】年末年始

【ホームページ】https://www.ohmydot.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/ohmydot_official/

【テックマジックX（旧Twitter）】https://x.com/TechMagicInc

【テックマジックFacebook】https://www.facebook.com/TechMagicKK

袋めんを1000個以上使ったアート？！パン人間？！「共棲の間合い」展

【最寄駅】渋谷駅B1出口より徒歩5分、渋谷駅ハチ公改札口より徒歩8分

【所在地】東京都渋谷区神南1-19-8 渋谷区立勤労福祉会館1F

【電話番号】03-5422-3151

【開館時間】11:00〜19:00

【休館日】月曜（祝日の場合は開館、翌平日休館）・年末年始・展示替え期間等

【ホームページ】https://inclusion-art.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/skdgallery_tokyo/

【X（旧Twitter）】https://twitter.com/skdgallery/

※入場無料です

微生物も人間も、みんな熱を出して生きている？！落ち葉を使った「足湯」アート

【ホームページ】https://satoshimurakami.net/

【Instagram】https://www.instagram.com/mrkmsts/

【X（旧Twitter）】https://twitter.com/zxndhz

※今年秋に長野県大町市で開催される「北アルプス国際芸術祭」でも落ち葉の足湯作品を展示します。

https://shinano-omachi.jp/

3姉妹が盛り上げる！品揃え自慢の老舗酒店とおいしいつまみがいただける角打ち！

【最寄駅】赤羽駅より徒歩17分

【所在地】東京都北区桐ヶ丘1-9-1-7

【電話番号】03-3907-0727

【営業時間】

三益酒店：水〜土10:00〜20:00 火・日・祝10:00〜19:00

三益の隣：水・木・金16:00〜20:00 土・日・祝13:00〜18:00

【定休日】三益酒店：月曜、三益の隣：月曜･火曜

【ホームページ】https://mimasu-ya.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/mimasusaketenn/

【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=100064048924944

【X（旧Twitter）】https://twitter.com/mimasusaketen

※三益の隣（角打ち）は席数に限りがあるため、ご予約をお願いいたします。