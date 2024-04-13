太川陽介がりんかい線・埼京線でぶらり途中下車の旅
2024年4月13日放送の「ぶらり途中下車の旅」はりんかい線・埼京線の旅。
旅人は、太川陽介。
りんかい線
新木場駅〜大崎駅を結び、「東京テレポート」「品川シーサイド」といったウォーターフロントの駅を含む、全8駅を結ぶ路線。車窓からは、海やビル群が望めます。
埼京線
大崎駅〜さいたま市大宮区の大宮駅までの19駅、全長36.9kmの路線。車窓からは、都心を横断し埼玉へ抜けて行く徐々に変化する景色が楽しめます。JR埼京線とりんかい線は、相互直通運転をしています。
今週の旅人：太川陽介
1959年1月13日生まれ。京都府出身。
1976年「陽だまりの中で」でレコードデビュー。キャッチフレーズは『昇れ！太陽くん』。翌年『Lui-Lui』の大ヒットでレコード大賞・新人賞を受賞。現在は、舞台、テレビに活躍中。
おじゃましたところ
東京テレポート駅CITY CIRCUIT TOKYO BAY（シティサーキット東京ベイ）
大崎駅ProBanana（プロバナナ） 植木寛子さん
渋谷駅oh my DOT シブヤ 東京都渋谷公園通りギャラリー 村上慧さん
赤羽駅三益酒店
CITY CIRCUIT TOKYO BAY（シティサーキット東京ベイ）（東京テレポート駅）
東京23区内唯一のサーキット場！音が静かで環境にやさしいEVレーシングカート
【最寄駅】東京テレポート駅より徒歩2分（ゆりかもめ「青海駅」直結）
【所在地】東京都江東区青海1-3-12
【電話番号】03-6380-7799
【営業時間】平日12:00〜20:00 土曜・日曜・祝日10:00〜20:00
【定休日】年中無休
【ホームページ】https://city-circuit.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/citycircuit.tokyobay/
【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=61555261913273&mibextid=ZbWKwL
【X（旧Twitter）】https://x.com/CCTB_EVkart?t=jhGun0iQsqvQexgwuCxNww&s=03
【備考】
・カートに乗車する際はヘルメットの着用が必須です。
・レンタル用ヘルメット(無料)を利用する際は、フェイスマスクが必要です。
・フェイスマスクのご準備がない場合、売店にて600円(税込)で購入できます。
・走行の事前予約はこちらからhttps://bookings.city-circuit.com/
※当日、現地窓口でも購入可能です。
ProBanana（プロバナナ）（大崎駅）
店主に腕相撲で勝ったら一杯無料！最も甘くなった瞬間のバナナで作るバナナジュース専門店
【最寄駅】大崎駅より徒歩10分
【所在地】東京都品川区東五反田3-19-2
【営業時間】11:00〜18:00
【定休日】なし
【Instagram】https://www.instagram.com/probanana.no1
【X（旧Twitter）】https://twitter.com/probanana2022
※5月より平日ランチタイムのみ「高級素材使用！手作りおにぎりランチ」発売予定。
植木寛子さん（大崎駅）
イタリア ベネチアのスーパーマエストロと作ってきた、超絶技巧吹きガラスアート！
【ホームページ】http://www.hirokoartglass.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/hirokoartglass/
【Facebook】https://www.facebook.com/hirokouekitokyo?locale=ja_JP
※アトリエの訪問は、ご予約のみになります。
【特選情報】
2024年は、全国主要百貨店にて7ケ所で個展を開催
高知大丸 4月10日（水）〜16日（火）
松山三越 5月14日（火）〜20日（月）
札幌三越 6月11日（火）〜17日（月）
仙台藤崎 7月11日（木）〜17日（水）
博多大丸 7月31日（水）〜8月6日（火）
那覇リウボウ 9月3日（火）〜9日（月）
広島そごう 10月1日（火）〜7日（月）
oh my DOT シブヤ（渋谷駅）
AIがおススメのスープの組み合わせをオススメしてくれる？！ロボットが作るカスタムスープヌードル
【最寄駅】渋谷駅より徒歩7分
【所在地】東京都渋谷区宇田川町13-17 ライズビル地下1階
【電話番号】03-5422-3400
【営業時間】11:00〜22:00
【定休日】年末年始
【ホームページ】https://www.ohmydot.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/ohmydot_official/
【テックマジックX（旧Twitter）】https://x.com/TechMagicInc
【テックマジックFacebook】https://www.facebook.com/TechMagicKK
東京都渋谷公園通りギャラリー（渋谷駅）
袋めんを1000個以上使ったアート？！パン人間？！「共棲の間合い」展
【最寄駅】渋谷駅B1出口より徒歩5分、渋谷駅ハチ公改札口より徒歩8分
【所在地】東京都渋谷区神南1-19-8 渋谷区立勤労福祉会館1F
【電話番号】03-5422-3151
【開館時間】11:00〜19:00
【休館日】月曜（祝日の場合は開館、翌平日休館）・年末年始・展示替え期間等
【ホームページ】https://inclusion-art.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/skdgallery_tokyo/
【X（旧Twitter）】https://twitter.com/skdgallery/
※入場無料です
村上慧さん（渋谷駅）
微生物も人間も、みんな熱を出して生きている？！落ち葉を使った「足湯」アート
【ホームページ】https://satoshimurakami.net/
【Instagram】https://www.instagram.com/mrkmsts/
【X（旧Twitter）】https://twitter.com/zxndhz
※今年秋に長野県大町市で開催される「北アルプス国際芸術祭」でも落ち葉の足湯作品を展示します。
https://shinano-omachi.jp/
三益酒店（赤羽駅）
3姉妹が盛り上げる！品揃え自慢の老舗酒店とおいしいつまみがいただける角打ち！
【最寄駅】赤羽駅より徒歩17分
【所在地】東京都北区桐ヶ丘1-9-1-7
【電話番号】03-3907-0727
【営業時間】
三益酒店：水〜土10:00〜20:00 火・日・祝10:00〜19:00
三益の隣：水・木・金16:00〜20:00 土・日・祝13:00〜18:00
【定休日】三益酒店：月曜、三益の隣：月曜･火曜
【ホームページ】https://mimasu-ya.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/mimasusaketenn/
【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=100064048924944
【X（旧Twitter）】https://twitter.com/mimasusaketen
※三益の隣（角打ち）は席数に限りがあるため、ご予約をお願いいたします。