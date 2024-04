SHIBUYA109エンタテイメントは、東京・渋谷で運営している「SHIBUYA109渋谷店」が4月28日に開業45周年を迎えることを記念して、2024年4月26日から5月19日の期間、話題のグローバルグループNewJeansとコラボレーションした「NewJeans × SHIBUYA109 45th ANNIVERSARY CAMPAIGN」を開催する。NewJeansとのコラボレーションは、SHIBUYA109が商業施設としては日本初開催となる。



【写真】NewJeansXSHIBUYA109 メインビジュアル

期間中は、本キャンペーンのNewJeans未公開ビジュアルが、SHIBUYA109渋谷店のビル外壁に掲出(5月1日から)されるほか、NewJeansメンバーのオリジナルキャンペーン動画や、来館しないと見ることができないコメント動画の放映、NewJeansオリジナル商品を販売するアパレル店とグッズ専門店のポップアップストアが計2店舗オープン。オリジナルノベルティーや、NewJeans仕様のスペシャルフォトスポット、メッセージボードの出現、館内BGMジャックなど、アニバーサリーキャンペーンならではの特別な取り組みを行う。



さらに4月28日・29日には開業バースデーを記念して、店頭イベントスペースにて45周年の感謝を伝える「FLOWER GIFTING」を実施。そのほか、4月27

日には話題のフォトグラファー「ハレ/晴」氏、28日には「ふぉとジロー」氏を迎え、お客さまも一緒に楽しめるイベントが開催される。



「NewJeans × SHIBUYA109 45th ANNIVERSARY CAMPAIGN」

開催期間:2024年4月26日(金)~5月19日(日)

場所:SHIBUYA109渋谷店(東京都渋谷区道玄坂2-29-1)



<1.キャンペーンビジュアル掲出/オリジナルコメント動画の放映>

渋谷の街の象徴ともいえるSHIBUYA109渋谷店のビル外壁(通称:シリンダー)を始め、施設の館内外にキャンペーンビジュアルを掲出するほか、SHIBUYA109渋谷店エントランスの大型サイネージ、渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョンなど、さまざまな場所で本企画のオリジナルキャンペーン動画が放映される。



さらに、SHIBUYA109渋谷店に来ないと見ることのできないNewJeansメンバーの撮り下ろしコメント動画を放映。NewJeansの未公開ビジュアルの出現を、SHIBUYA109渋谷店で楽しむことができる。

※ビル外壁(通称:シリンダー)キャンペーンビジュアルは5月1日(水)より公開。



<2.「NewJeans POP-UP STORE in TOKYO “Clothing”/“Merch”-Best Collection-」日本初出店>

NewJeansのダブルシングル活動に先立ち、4月26日(金)よりSHIBUYA109渋谷店にて「NewJeans POP-UP STORE in TOKYO “Clothing”/“Merch”-Best Collection-」を開催。NewJeansのポップアップストア出店は、商業施設ではSHIBUYA109が日本初となる。



計2店舗での展開となり、1階「NewJeans POP-UP STORE in TOKYO “Clothing”」ではアパレル商品を中心に、地下1階「NewJeans POP-UP STORE in TOKYO “Merch”-Best Collection-」では雑貨類を中心に、韓国で開催されたポップアップで品切れになった人気Merchを展開する。

※取り扱いアイテムなどの詳細については、ポップアップストア特設ページをご確認ください。



※商品はなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※多くのお客さまのご来場が予測されるため、一部期間のみスマートフォンからの応募による先着予約制とさせていただきます。

※予約の詳細については予約専用ページをご確認ください。



「NewJeans POP-UP STORE in TOKYO “Clothing”/“Merch”-Best Collection-」

NewJeans POP-UP STORE in TOKYO “Clothing”:4月26日(金)~5月8日(水)(SHIBUYA109渋谷店 1階 Limited POP UP BRIDGE.)

NewJeans POP-UP STORE in TOKYO “Merch”-Best Collection-:4月26日(金)~5月19日(日)(SHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!)

予約受付開始日(先着):4月15日(月)17:00~

※下記対象期間に関しては、事前予約なしでご来場いただけますが、混雑時予告なしに整理券を配布する場合がございます。あらかじめご了承ください。



NewJeans POP-UP STORE in TOKYO “Clothing”:4月30日(火)~5月6日(月・祝):各日15:00~、5月7日(火)~5月8日(水):終日

NewJeans POP-UP STORE in TOKYO “Merch”-Best Collection-:5月7日(火)~5月19日(日):各日15:00~

※ご予約は先着順となります。

※1アカウントにつき【1日あたり1枠、2枚まで】お申込みいただけます。

※チケットの販売状況によっては「先着受付」が実施されない場合もございます。

※来店予約は商品のご購入を保証するものではございません。商品は在庫がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。



<3.全館ノベルティーキャンペーン>



館内にて1会計2000円(税込)以上お買い物をしていただいた方を対象に、『NewJeans × SHIBUYA109 45th ANNIVERSARY CAMPAIGN』のキャンペーンビジュアルを使用したオリジナルステッカー(全1種)を先着でプレゼント。

配布期間:4月26日(金)~

※ノベルティーはなくなり次第終了となります。

※1会計につき1枚までのお渡しとなります。※レシート合算不可

※ポップアップストア「NewJeans POP-UP STORE in TOKYO “Clothing”/“Merch”-Best Collection-」、一部店舗でのお買い物は対象外となります。



<4.スペシャルデコレーション・BGMジャック>

①スペシャルデコレーション

SHIBUYA109渋谷店館内にて、NewJeans仕様のスペシャルミラーデコレーションやフォトスポット、公式イメージキャラクター「TOKKI」アートの設置、本キャンペーンの開催を記念したNewJeansへの応援メッセージボードを展示。専用のメッセージカードに応援メッセージが自由に書くことができる。是非SNS等でシェアしてください。

設置期間:4月26日(金)~5月19日(日)

スペシャルフォトスポット設置場所:SHIBUYA109渋谷店1階階段~地下1階階段、3階エレベーターホール

公式イメージキャラクター「TOKKI」アート設置場所:SHIBUYA109渋谷店2階ピロティ

応援メッセージボード設置場所:SHIBUYA109渋谷店 1階階段~2階階段踊り場スペース

※ペンなどの筆記用具は、メッセージボード横に設置しています。

※各日なくなり次第終了となります。



②館内BGM

期間中の館内BGMをNewJeansがジャック。人気楽曲と、NewJeansメンバーオリジナルコメントを、お買い物やお食事をしながら楽しめる。

放送場所:SHIBUYA109渋谷店

放送期間:4月26日(金)~5月19日(日)

※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



(よろず~ニュース編集部)