映画『トップガン マーヴェリック』(2022)のハングマン役で注目され、恋愛コメディ『恋するプリテンダー』(5月10日公開)も世界的ヒットを記録したグレン・パウエルが、1987年公開のアーノルド・シュワルツェネッガー主演の同名SFアクション映画をリメイクする『バトルランナー(原題:The Running Man)』のリブート版で主演を務めることがわかった。

『バトルランナー』は、ホラーの帝王ことスティーヴン・キングが、“リチャード・バックマン”のペンネームで執筆した小説の映画版。舞台は、世界経済が崩壊し、警察が独裁政権を持つようになった近未来。命令に背き大量殺人の濡れ衣を着せられた警官ベン・リチャーズが、重病の娘を救うため、囚人たちが生死を懸けた殺人ゲームを繰り広げるテレビ番組「ランニング・マン」に出場する……。

リメイク版の監督・脚本は、『ラストナイト・イン・ソーホー』(2021)『ベイビー・ドライバー』(2017)のエドガー・ライト。リメイク企画自体は2021年2月に第一報が伝えられており、2023年12月にはライトの口から、企画開発が積極的に進められていること、シュワルツェネッガーの映画ではなくキングの原作に忠実な映画化になることが。ちなみに原作の時代設定は2025年、映画版の設定は2017年だった。

共同脚本は、ライトとは『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』(2010)以来のタッグとなるマイケル・バコール。『21ジャンプストリート』シリーズも執筆した才能だ。プロデューサーにはライトのほか、プロデュース・パートナーのニラ・パーク、『X-MEN』シリーズなどのサイモン・キンバーグも名を連ねている。

なお、パウエルは『トップガン マーヴェリック』以来、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍中。『恋するプリテンダー』は全世界興行収入2億ドル以上を叩き出したほか、主演・共同脚本を務めたリチャード・リンクレイター監督のアクション・コメディ『Hit Man(原題)』(2024)はサンダンス映画祭で高い評価を獲得。『ツイスター』(1996)のリブート版『Twisters(原題)』にも主演し、さらなる躍進が期待されている。

