韓国映画『犯罪都市4』、公開前からシリーズ最高記録を更新！世界164カ国での公開が決定

世界164カ国で『犯罪都市4』(原題)の公開が決定した。

【注目】『犯罪都市』マ・ドンソク、5月に結婚式!

人気シリーズ最新作『犯罪都市4』(原題)が国内での公開前にも関わらず、世界164カ国に先行販売された。この数字はシリーズ最高記録だ。

映画『犯罪都市4』は“怪物刑事”マ・ソクト(演者マ・ドンソク)が、大規模な違法オンライン賭博組織を動かす元特殊部隊傭兵のペク・チャンギ(演者キム・ムヨル)、IT業界の天才CEOチャン・ドンチョル(演者イ・ドンフィ)との犯罪掃討作戦を描く。

今年2月、「第74回ベルリン国際映画祭」ベルリナーレ・スペシャル・ガラ部門に韓国シリーズ映画で初めて公式出品されてから、再び新たな歴史を書く。

『犯罪都市4』ポスター

今月24日に韓国で公開予定の中、世界164カ国で先行販売される驚くべき快挙を成し遂げたのだ。シリーズ2作目となる『犯罪都市 THE ROUNDUP』が132カ国、3作目となる『犯罪都市 NO WAY OUT」が158カ国で先行販売されたのに続き、4作目の『犯罪都市4』がシリーズの販売記録を破っただけに、今後の世界での興行記録に早くも注目が集まっている。

『犯罪都市4』は4月24日の国内公開を皮切りに、海外でも順次公開を控えている。同日(以下、現地時間)公開のインドネシアを皮切りに、オーストラリアとニュージーランド(4月25日)、台湾とモンゴル(4月26日)、香港とシンガポール(5月1日)、マレーシアとブルネイ(5月2日)、北米とイギリス(5月3日)、カンボジア(5月14日)、タイ(5月30日)などで公開を確定した。

なお『犯罪都市4』は4月24日、韓国の映画館で公開される。