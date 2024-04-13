¡Ú¿Íµ¤¤ÎÉ÷¿åÀê¤¤10Áª¡ÛÎø°¦¡¢¤ª¶â¡¢°±ïÀÚ¤ê·Ï¤Þ¤È¤á
¢¡Îø°¦¡¦·ëº§±¿¤ò¾å¤²¤ëÉ÷¿å½Ñ
Îø°¦±¿¥¢¥Ã¥×¤¬³ð¤¦»ý¤ÁÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ⅬÉ÷¿åÀê¤¤¢Îø°¦±¿µÞ¾å¾º¡ª±¿µ¤¸Æ¤Ó´ó¤»É÷¿å½Ñ
ÊÒ»×¤¤Ãæ¤ÎÊý¤äÉü±ï´õË¾¤ÎÊý¤âÉ¬¸«¡ª Îø°¦±¿¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤É÷¿å½Ñ¤È¤Ï¡©
ⅬÉ÷¿åÀê¤¤£ÊÒ»×¤¤¡¦Éü±ïÀ®½¢¤â¡ªÎø°¦UPÉ÷¿å½Ñ
Éü±ï¤ò´ê¤¦¤Ê¤é¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥¢¥ì¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤«¡ª
ⅬÉ÷¿åÀê¤¤¤¤¤¤ÁÁá¤¯ÎÉ±ï¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡ª·ëº§±¿¥¢¥Ã¥×¤Îº§³èÉ÷¿å½Ñ
¿¿·õ¤Ëº§³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢¡¶â±¿¤ò¾å¤²¤ëÉ÷¿å½Ñ
ⅬÉ÷¿åÀê¤¤¡¶â·ç¤Ê¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡ª
Âç¤¤ÊÌÏÍÍÂØ¤¨¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤Ê¶â±¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÉ÷¿å½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ⅬÉ÷¿åÀê¤¤¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é²È¤Î¡»¡»¤ò¸«Ä¾¤»¡ª
ÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÃùÃß¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
ⅬÉ÷¿åÀê¤¤£ÌµÂÌÇã¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¶â±¿UPÉ÷¿å½Ñ
¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÌµÂÌ¸¯¤¤¤·¤Á¤ã¤¦¿Í¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ¶â±¿¤ò¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¡©
¢¡°±ï¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ëÉ÷¿å½Ñ
ⅬÉ÷¿åÀê¤¤¡°±ï¤È¤µ¤è¤Ê¤é¡ª±¿µ¤°ú¤´ó¤»É÷¿å½Ñ
°¤¤±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ±¿µ¤¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ⅬÉ÷¿åÀê¤¤¢°±ï¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡ª±ïÀÚ¤êÉ÷¿å½Ñ
Îø°¦¡¢»Å»ö¡¢¿Í´Ö´Ø·¸ÊÌ¤Ë°±ï¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
ⅬÉ÷¿åÀê¤¤£°±ï¤òÃÇ¤ÁÎÉ±ï°ú¤´ó¤»¡ª½Ð²ñ¤¤±¿¥¢¥Ã¥×½Ñ
°±ï¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê½Ð°©¤¤¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡©
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© º£²ó¤Ï¿Íµ¤¤ÎÉ÷¿åÀê¤¤¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¼¤Ò¤³¤ÎÉ÷¿åÀê¤¤¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÇÅ¨¤ÊËèÆü¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£