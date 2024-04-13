FCÅìµþ¤¬¶ÛµÞ¤ÇÃí°Õ´µ¯¡¡¸ø¶¦Êª¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò³ÎÇ§¡Ö±øÂ»¤Ê¤É¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ºòÇ¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕÂÐÀï¤Ç¤Ï´ÇÈÄ¤Î´ïÊªÂ»²õ¤¬³ÎÇ§
¡¡FCÅìµþ¤Ï4·î13Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè8Àá¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤òÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î¡ÖÃí°Õ´µ¯¡×¤ò¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡16Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤Ç¤Î¡ÈÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤¬¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢FCÅìµþ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥´¡¼¥ëÎ¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÆâ¤Ç²ÐÌôÎàÅù´í¸±Êª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÈôÅÄµë±ØÁ°´ÇÈÄ¤Î´ïÊªÂ»²õ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡12Æü¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢Ä´ÉÛ·Ù»¡½ð¤¬ÉÔË¡¡¦°ãË¡¹Ô°ÙËÉ»ß¤Î¤¿¤á²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÆâ³°¤ò¥«¥á¥é¤Ë¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¸·²üÂÖÀª¤ÇÁ°²ó¤ÎÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÃí°Õ´µ¯¡×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ö¡ÚÃí°Õ´µ¯¡Û ÈôÅÄµë±Ø¼þÊÕ¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄÌ¤ê¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÉßÃÏÆâ¤ò´Þ¤á¡¢¸ø¶¦Êª¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ½¤ê»æ¤äÁõ¾þÊª¤Î±øÂ»¤Ê¤É¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ç¤ËFCÅìµþ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼þÊÕ¤Î¸ø¶¦Êª¤ËÅ½¤ê»æ¤ò¤¹¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ½è¤ò¸¡Æ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë