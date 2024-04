ホラーを中心に様々なジャンルの作品をパロディ化した映画『最終絶叫計画』シリーズが、『ワイルド・スピード』『ソニック・ザ・ムービー』のニール・H・モリッツによってリブートされることがわかった。米が報じている。

『最終絶叫計画』シリーズ(以下『絶叫計画』シリーズ)は、主人公が殺人鬼と戦うさまをブラックユーモアたっぷりに描いたホラー・コメディで、ヒット映画の有名シーンや“あるある”を風刺したパロディネタを盛り込んでいるのが特長。『スクリーム』シリーズや『ラストサマー』(1997)、『マトリックス』(1999)などをパロディ化した第1作『最終絶叫計画』(2000)を皮切りに全5作が製作された。

このたび米パラマウント・ピクチャーズは、ニール・H・モリッツと提携して『絶叫計画』シリーズを復活させることを発表。同シリーズを手がけた米ミラマックスとパラマウントのファーストルック契約の一部として製作されるもので、ミラマックスが製作費を全額負担し、パラマウントが配給を担当する。リブート版は2024年秋に撮影が開始、2025年に米国公開予定だ。

なお、シリーズ第5弾『最終絶叫計画5』がリリースされたのは2013年。それ以降もホラー人気は衰えず、近年も『M3GAN ミーガン』(2022)や『SMILE スマイル』(2022)、『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』(2023)など数々のホラー映画が注目を浴びている。リブート版ではどの映画がパロディ化されるのか。

リブート版を手がけるモリッツは、直近では『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』(2022)のその後を描くシリーズ「ナックルズ」全6話の製作総指揮を担当。2024年12月20日に米国公開予定の『Sonic the Hedgehog 3(原題)』でもプロデューサーも務めている。そのほか、リブート版『フェイス/オフ』を含む複数の長編映画プロジェクトをパラマウントにて開発中だ。

