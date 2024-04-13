¡Ö¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾¡×¸µNHK¿¦°÷¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë½é²óÊüÁ÷¤Î¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤È¡Ö´í¤¦¤µ¡×¡Ò½÷À¤Î³èÌö¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ó¡ÒÆ±¤¸¼Ì¿¿¤¬²¿ÅÙ¤âÅÐ¾ì¡Ó
¡Öµì£Ø¡×¤Î°¤¤ÉôÊ¬¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿
£´·î£¶Æü¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡×¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£Ø¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡££³·î28Æü¤Ë¤Ï¡ÖÊüÁ÷Ä¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ä¹¼Ü¤ÎÈÖÀë¤òÊüÁ÷¡¢¿·¶¶±Ø¹½Æâ¤Ç¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¹¹ð¤â½Ð¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢NHK¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤É¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
»öÁ°¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëTVALnow¤Î»ëÄ°Î¨¤Ç¤Ï¡¢TBS¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¤È¡¢¶Ïº¹¤ÇÆ±»þ´ÖÂÓ£±°Ì¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££Ø¾å¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼µ¤Ê¬¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¡È»î¼Ì¡É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½é²ó¤Î¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×¤«¤é¤Ïµì£ØÆ±ÍÍ¤Î¡È´í¤¦¤µ¡É¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌÌ¼±¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µNHK¿¦°÷¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤¬¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢´º¤¨¤Æ±óÎ¸¤»¤º»ØÅ¦¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×¤Ï83Ê¬¤â¤ÎÂçÄ¹ÊÔ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ²ÈÅª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ¢¤Ë¤â¡¢»ÕÄï´Ø·¸¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢É×ÉØ°¦¤Ê¤É¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Åö»ö¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏÃ»¤¯ÀÚ¤ê¹ï¤Þ¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÅÉ¤ê³¨¡×¤¹¤ë¤«¤Î¤´¤È¤¯¡¢¼Ì¿¿¤È»ñÎÁ±ÇÁü¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Êºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NHKÆâ¤ËÌ²¤ëËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î»ñÎÁ±ÇÁü¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¤â¤Î¤¬²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹©É×¤â³§Ìµ¤Ç¡¢ÊÔ½¸µ¡¤Ë²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤´¤¯´ÊÃ±¤Ê²Ã¹©¤ò¤·¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÛÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌÑÁÛ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¡Ä
¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©»ä¤¬NHKÆâ¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µì£Ø¤ÇÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡ÖÊÔ½¸¼¼¤ÇÏÃ¤òºî¤ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬º£²ó¤âÆ§½±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
NHK¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÀìÍÑ¤ÎÊÔ½¸¼¼¤ÇÊÔ½¸¥Þ¥ó¤È¶¦¤Ë·Ò¤¤¤À±ÇÁü¤ò¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê´ÉÍý¿¦¡Ë¤Ë¤è¤ë£³¡Á£´²ó¤Î¡Ö»î¼Ì¡×¤ò·Ð¤¿¸å¤Ë¡¢²»¶Á¸ú²Ì¤ä¥Æ¥í¥Ã¥×Æþ¤ìÅù¤Î²Ã¹©¤ò²Ã¤¨¤Æ´°À®¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÔ½¸¼¼¤Ç¤Ï¡Ö»î¼Ì¡×¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÆâÍÆ¤Ï»ö¼Â¤ËÂ¨¤·¤Æ¤¤¤ÆÌäÂêÌµ¤¤¤«¡©¡×¡¢¡Ö»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤ÎË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Ï½¤Àµ¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£Ø¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¹¤¤·¤Ë¤è¤ì¤Ð10²ó°Ê¾å¤â»î¼Ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï»î¼Ì¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤³¤¦¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¹ç¤¦±ÇÁü¤ò¼¡¤Î»î¼Ì¤Þ¤Ç¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È»Ø¼¨¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏÊÔ½¸¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ±ÇÁü¤ÎÄ´Ã£¤ËËÛÁö¤·¤Þ¤¹¡£Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤ÏÄÉ²Ã¤Ç¤Î¥í¥±¡Ê¶È³¦ÍÑ¸ì¤Ç¡ÖÄÉ»£¡Ê¤Ä¤¤¤µ¤Ä¡Ë¡×¡Ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¼Ì¿¿¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×¤â¡¢¶²¤é¤¯¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î±ÇÁü¤¬Åö½é¤Î¥í¥±ÁÇºà¤È»ñÎÁ±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤é¤º¡¢Æ±¤¸¼Ì¿¿¤ò²¿ÅÙ¤â»È¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¿ä»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÁ´Éô½èÍý¤·¤Æ¡¢£Ã£Ç¡¦»ñÎÁ±ÇÁü¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥Ã¥È¡¦¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¤¢¤Æ¤³¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¸½¾ì¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢²á¾ê±é½Ð¤Ê¤É¤Ë·Ò¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼»þÂå¤Ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡Ö¤³¤¦¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌÑÁÛ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¹¥¤¤Ë¤·¤í¤è¡×¤ÈÅêÄñ¹³¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡££Î£È£Ë¤Ç»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ÎÂçÈ¾¤Ï¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
½é²ó¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½÷À¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎÓÁÈ¤Ç¤Ï·úÀß¹©»ö¤ÎÉû½êÄ¹¤Ë½÷À¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¿§Ç»¤«¤Ã¤¿µìX¤ò¿À³Ê²½¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÀë¤Ç½Ð±é¼Ô¤ÎÌî¸ýÁï°ì¤µ¤ó¤¬¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¾¼ÏÂ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬¼çÌò¡¢½÷À¤ÏÆâ½õ¤Î¸ù¤È¤¤¤¦¡ÖµìX¡×¤ÎÄêÈÖ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Îº£¸å¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡©
¤´¾µÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£Ø¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÙÔÂ¤¤ä²á¾ê±é½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£NHK¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¡×¤È¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Wikipedia¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÔ¾Í»ö¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢£Î£È£ËÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£Ø¡×¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ê¤ªµì£Ø¿ÍÌ®¤Ï¶ÉÆâ¤Ç¸¢ÎÏ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·£Ø¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²Ãæ³Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ïµì£Ø¤Î¥Ç¥¹¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¿Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÀ©ºî¼êË¡¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤É¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Æ±¤¸ÉÔ¾Í»ö¤¬¤Þ¤¿µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¡¢µì£Ø¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2000Ç¯Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈNHK¤ò¸«¤ëÌÜ¤ÏÍÚ¤«¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â´ù¾å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë»ö¼Â¤òÇ±¤¸¶Ê¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
NHK´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£Ø¡×¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2Ç¯°Ê¾å¤ÏÂ³¤±¤ëÁÛÄê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£¸å¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¼èºà¤·¤¿¸Â¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¹©¶È´ØÏ¢¡¢°åÎÅ¡¢ºÒ³²Éü¶½¤äÄ®¤ª¤³¤··Ï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬´û¤Ë´ë²è¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶²¤é¤¯¡¢½é²ó¤Î¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´û¤ËNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤É¤ÎÂç·¿ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ñÎÁ±ÇÁü¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ñÎÁ±ÇÁü¤ËÍê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤¤¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î±é½ÐÅª¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤È¤«¤¯NHK¤ÏÈ½´±¤Ó¤¤¤¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Ä¥À¤ä¥¹¥Ð¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¿¦°÷¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤é¡¢Æü»ºGT-R¤È¥Ý¥ë¥·¥§¤ÎÀï¤¤¤ä¡¢¡ÈÅ·»È¤ÎÒöÓ¬¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹LFA¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©±¢¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ø¡Ö¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡×¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡Ä¸µNHK¿¦°÷¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡ÖÙÔÂ¤¡×¡Ö²á¾ê±é½Ð¡×¤Î´í¸±À¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²áµî¤È¡¢¡ÖµìX¡×À©ºî¼Ô¤¿¤Á¤ÎØò²ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡×¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡Ä¸µNHK¿¦°÷¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡ÖÙÔÂ¤¡×¡Ö²á¾ê±é½Ð¡×¤Î´í¸±À¡Ò²áµî¤ÎÀ½ºî¼Ô¤¿¤Á¤¬Øò²ù¡Ó