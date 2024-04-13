　13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比700円安の3万8850円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41644.53円　　ボリンジャーバンド3σ
40946.62円　　ボリンジャーバンド2σ
40248.71円　　ボリンジャーバンド1σ
39550.80円　　25日移動平均
39535.00円　　一目均衡表・転換線
39523.55円　　12日日経平均株価現物終値
39485.00円　　一目均衡表・基準線
39430.00円　　5日移動平均
38922.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38852.89円　　ボリンジャーバンド-1σ
38850.00円　　13日夜間取引終値
38154.98円　　ボリンジャーバンド2σ
37609.60円　　75日移動平均
37457.07円　　ボリンジャーバンド3σ
36620.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34380.80円　　200日移動平均


株探ニュース