日経225先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比700円安の3万8850円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41644.53円 ボリンジャーバンド3σ
40946.62円 ボリンジャーバンド2σ
40248.71円 ボリンジャーバンド1σ
39550.80円 25日移動平均
39535.00円 一目均衡表・転換線
39523.55円 12日日経平均株価現物終値
39485.00円 一目均衡表・基準線
39430.00円 5日移動平均
38922.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38852.89円 ボリンジャーバンド-1σ
38850.00円 13日夜間取引終値
38154.98円 ボリンジャーバンド2σ
37609.60円 75日移動平均
37457.07円 ボリンジャーバンド3σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34380.80円 200日移動平均
株探ニュース
41644.53円 ボリンジャーバンド3σ
40946.62円 ボリンジャーバンド2σ
40248.71円 ボリンジャーバンド1σ
39550.80円 25日移動平均
39535.00円 一目均衡表・転換線
39523.55円 12日日経平均株価現物終値
39485.00円 一目均衡表・基準線
39430.00円 5日移動平均
38922.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38852.89円 ボリンジャーバンド-1σ
38850.00円 13日夜間取引終値
38154.98円 ボリンジャーバンド2σ
37609.60円 75日移動平均
37457.07円 ボリンジャーバンド3σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34380.80円 200日移動平均
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