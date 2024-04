4月11日、YouTuberでタレントのフワちゃんがXを投稿。かねてより海外移住を公表していたフワちゃんが無事にアメリカに到着したことを報告するとともに、ファンに向けて、ある警告をした。

【画像】「名前覚えたからな」賛否となったフワちゃんのブチギレ投稿

フワちゃんは3月17日、4月から海外移住をしながら、日本を行き来して仕事を続けることを宣言。4月10日にはオードリー・春日俊彰とタレントの指原莉乃に見送られ、日本を旅立った。

すみません、話しかけられるのは遠慮したいです

11日には「I'm finally here in America!!!!!!!」とアメリカ到着を報告。さらにファンに向けて「Excuse me, but I'd prefer not to be disturbed.(すみません、話しかけられるのは遠慮したいです)」というメッセージが書かれた画像をポストして、ファンに現地でフワちゃんを見かけたとしても声を掛けないよう警告した。

そんなフワちゃんの対応にネットニュースのコメント欄には、

《そりゃ芸能人だとしてもプライベートはそっとしといてってなるよね》

といったフワちゃんの気持ちに寄り添う意見の一方、厳しい意見も。

《プライベートな時間はそっとしておいてほしい気持ちも分かる。けど、だったらなぜ人前に出る仕事に就いた?とも思う。自分を商品化したのは、自分自身なのに》

《自分は芸能人の楽屋での姿を勝手に写真に撮ってSNSでアップしたりしてるのに、どの面下げて「絶対話しかけないで」とか「大騒ぎされるとブチギレちゃう」とか言ってんだろう》

ファンに対して少々“塩対応”のように感じるフワちゃんのポスト。しかし、これまでもファンに対しては距離を置いて付き合ってきたようだ。

テレビで見るキャラとだいぶイメージが違う

「フワちゃんのファンに対する塩対応は有名な話ですね。ファンから声を掛けられても『あ、ちょっとプライベートなんで』と塩対応。写真を求められても『ちょっとイヤだ』と断ってしまう。普段テレビで見るキャラとだいぶイメージが違いますね」(テレビ局関係者)

また、最近でもその塩対応っぷりが発揮されていた、と前出のテレビ局関係者は語る。

「3月3日に行われたフワちゃんの弟の結婚式に参列したときのことです。披露宴会場でフワちゃんのことを隠れて撮影していた人がいたそうなのですが、そのことに彼女は大激怒。Xに『自撮りしているフリしながら盗撮してたお前 席次見て名前覚えたからな』とポストしていました。

確かに、こっそり撮影するのは良くないですが、弟の結婚式というめでたいイベントを伝えるポストでファンを非難するのはどうなのだろう、という疑問の声も多かったですね」

これまで誰に対してもタメ口、遅刻癖はむしろキャラクターとして前向きに捉えられていたが、ファンへの冷たい対応はじわじわとフワちゃんの首を絞めかねない。フワちゃんが日本に帰ってきたとき、果たして彼女の居場所はあるだろうか。