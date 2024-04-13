¡Ö»ä¤¬°¦¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×ÂàÃÄ¤ÎÎÓ²¼»íÈþ¤¬¥é¥¤¥Ð¥ëÉñ²Ú¡õÁ´Áª¼ê¤Ë¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡
à½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î°ïºàá¤³¤ÈÎÓ²¼»íÈþ¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë£³·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂàÃÄ¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£·¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥Õ¥í¥Ç¥£¡¼¥Æ¡×¤ò·ëÀ®¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£µÇ¯£¸¤«·î¤ò²á¤´¤·¤¿¥ê¥ó¥°¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿»íÈþ¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤È½êÂ°Áª¼ê¤ØÂ£¤ë¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡»íÈþ¤Ï¾åÃ«¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦Éñ²Ú¡õÈÓÅÄº»Ìí¤È·ãÆÍ¡£¾åÃ«¤È¹¥Ï¢·¸¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÈÓÅÄ¤Î¡ÖÃ£¼Ô¤Ç¤Ê¡ª¡×¡ÊÊÑ·¿¶ÚÆù¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¾åÃ«¤ÎÄó°Æ¤Ç£µÊ¬´Ö¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¼Â¸½¡£»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»íÈþ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ã¤Æ¤¹¤²¤¨¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ÎÓ²¼»íÈþ¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ïºà¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½½Ê¬µ±¤¤¤Æ¤ëºÇ¹â¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£á¤³¤ÈÎÓ²¼À¶»Ö»á¤Î»°½÷¤È¤·¤Æ£²£°£±£¸Ç¯£¸·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢£²£°Ç¯£±£±·î¤Ë¤ÏÃÄÂÎºÇ¹âÊö¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¤È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸·¤·¤µ¤òÃ¡¤¤³¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤Î»þÂå¤Ï°ìÈÖ¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿²Ö·î¤µ¤ó¤äÍÕ·î¤µ¤ó¤Ï¡Ø»ä¤¬¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¤ÎÌ¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃíÌÜ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ØÏÓÎ©¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤â¤Ã¤È²¼¤²¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢É¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤¿Éñ²Ú¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÇ§¤á¹ç¤¦Â¸ºß¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤Î»ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¶«½÷¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òµî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬Éñ²Ú¡£ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤¬Æ±¤¸¤À¤«¤é»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂÀï¤â¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥Ä¤¬ÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤Ê¤é°Â¿´¤À¤è¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤¬£²£²Ç¯£µ·î¤«¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÏÂè£²¤Î²ÈÂ²¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÈ¤ó¤ÀºÇ¸å¤Î»î¹ç¡Ê£³·î£³£±Æü¡¢»³·Á¡Ë¤Ç»ä¤Î»×¤¤¤ÏÁ´ÉôÂ÷¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿»þ´Ö¤äÅÁÅý¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ´Áª¼ê¤Ë¸þ¤±¡Ö»ä¤¬°¦¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¤¤¤ì¤Ð²¿¤â¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤È¤È¤â¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤â¤¤¤ë¡£Î¥¤ì¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£
¡¡º£¸å¤Ï¸µ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥í¥Ã¥·¡¼¾®Àî»á¤¬´úÍÈ¤²¤¹¤ë¿·ÃÄÂÎ¤Ø¤Î¹çÎ®¤¬³Î¼Â¡£¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Î¿·¾Ï¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£