リスク警戒広がる中、米国債の買い広がる＝米国債券概況
中東情勢への警戒感もあって、安全資産とされる米国債への資金流入が見られた。米10年債利回りはロンドン朝の4.57%前後からじりじりと下げ、米国朝に４．４８１０％を付けた。その後４．５２００％が重くなり、４．５０００%を挟んでの推移。
米国債利回り（NY時間15:54）
2年債 4.890（-0.071）
10年債 4.509（-0.077）
30年債 4.615（-0.063）
期待インフレ率 2.395（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.359（-0.104）
英 国 4.137（-0.064）
カナダ 3.640（-0.090）
豪 州 4.266（+0.010）
日 本 0.849（0.000）
米国債利回り（NY時間15:54）
2年債 4.890（-0.071）
10年債 4.509（-0.077）
30年債 4.615（-0.063）
期待インフレ率 2.395（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.359（-0.104）
英 国 4.137（-0.064）
カナダ 3.640（-0.090）
豪 州 4.266（+0.010）
日 本 0.849（0.000）