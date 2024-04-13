中東情勢への警戒感もあって、安全資産とされる米国債への資金流入が見られた。米10年債利回りはロンドン朝の4.57%前後からじりじりと下げ、米国朝に４．４８１０％を付けた。その後４．５２００％が重くなり、４．５０００%を挟んでの推移。

米国債利回り（NY時間15:54）
2年債　 　4.890（-0.071）
10年債　　4.509（-0.077）
30年債　　4.615（-0.063）
期待インフレ率　　2.395（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.359（-0.104）
英　国　　4.137（-0.064）
カナダ　　3.640（-0.090）
豪　州　　4.266（+0.010）
日　本　　0.849（0.000）