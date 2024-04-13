ラツィオvsサレルニターナ スタメン発表
[4.12 セリエA第32節](オリンピコ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 35 C. Mandas
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 34 マリオ・ヒラ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 6 鎌田大地
MF 7 フェリペ・アンデルソン
MF 10 ルイス・アルベルト
MF 29 マヌエル・ラッツァーリ
MF 77 アダム・マルシッチ
FW 19 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 33 ルイジ セペ
GK 59 D. Renzetti
DF 23 エルセイド・ヒサイ
MF 28 アンドレ・アンデルソン
MF 32 ダニーロ・カタルディ
MF 65 ニコロ・ロベッラ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 18 G. Isaksen
監督
イゴール・トゥドール
[サレルニターナ]
先発
GK 56 ブノワ コスティル
DF 5 ジェローム・ボアテング
DF 23 ノルベルト・ギョンベル
DF 98 ロレンツォ・ピローラ
MF 3 ドマゴイ・ブラダリッチ
MF 18 ラサッナ・クリバリ
MF 25 ジュリオ・マッジョーレ
MF 33 L. Tchaouna
MF 59 アレッサンドロ・ザノーリ
MF 87 アントニオ・カンドレーバ
FW 22 C. Ikwuemesi
控え
GK 13 ギジェルモ・オチョア
GK 62 P. Allocca
DF 4 トリアンタフィロス・パサリディス
DF 17 フェデリコ・ファシオ
DF 24 マルコ・ペッレグリーノ
DF 27 ニッコロ・ピエロッツィ
DF 44 コスタス・マノラス
MF 6 ジュニア・サンビア
MF 7 A. Martegani
MF 11 イロン・ゴミス
MF 55 エマヌエル・ビニャート
MF 99 M. Łęgowski
FW 9 シミー
FW 14 ション・バイスマン
監督
ステファノ・コラントゥオーノ
※27:45開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 35 C. Mandas
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 34 マリオ・ヒラ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 6 鎌田大地
MF 7 フェリペ・アンデルソン
MF 10 ルイス・アルベルト
MF 29 マヌエル・ラッツァーリ
MF 77 アダム・マルシッチ
FW 19 バレンティン・カステジャノス
GK 33 ルイジ セペ
GK 59 D. Renzetti
DF 23 エルセイド・ヒサイ
MF 28 アンドレ・アンデルソン
MF 32 ダニーロ・カタルディ
MF 65 ニコロ・ロベッラ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 18 G. Isaksen
監督
イゴール・トゥドール
[サレルニターナ]
先発
GK 56 ブノワ コスティル
DF 5 ジェローム・ボアテング
DF 23 ノルベルト・ギョンベル
DF 98 ロレンツォ・ピローラ
MF 3 ドマゴイ・ブラダリッチ
MF 18 ラサッナ・クリバリ
MF 25 ジュリオ・マッジョーレ
MF 33 L. Tchaouna
MF 59 アレッサンドロ・ザノーリ
MF 87 アントニオ・カンドレーバ
FW 22 C. Ikwuemesi
控え
GK 13 ギジェルモ・オチョア
GK 62 P. Allocca
DF 4 トリアンタフィロス・パサリディス
DF 17 フェデリコ・ファシオ
DF 24 マルコ・ペッレグリーノ
DF 27 ニッコロ・ピエロッツィ
DF 44 コスタス・マノラス
MF 6 ジュニア・サンビア
MF 7 A. Martegani
MF 11 イロン・ゴミス
MF 55 エマヌエル・ビニャート
MF 99 M. Łęgowski
FW 9 シミー
FW 14 ション・バイスマン
監督
ステファノ・コラントゥオーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります