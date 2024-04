【1/6スケールフィギュア アズールレーン クロンシュタット 突入開始ッッ!】2024年12月 発売予定価格:29,700円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ゴールデンヘッドプラスより、2024年12月に発売される1/6スケールフィギュアの「アズールレーン クロンシュタット 突入開始ッッ!」。こちらは、Yostarのスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する北方連合KAN-SENのクロンシュタットを、セクシーな着せ替え衣装で立体化したものだ。

今回のフィギュアでモチーフになっているのは。着せ替え衣装として登場した「突入開始ッッ!」のときのイラストである。片目を閉じて、手にはメガホンを持ち「中にいる奴、よーく聞きなさい!」と訴えかけているあのポーズを見事に再現している。クロンシュタットのファンなら、絶対に手に入れておきたいマストアイテムといえるのではないだろうか。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約280mmだ

まるで白い羽をまとったかのように、背中で大きく広がる長い髪は、クリアパーツを採用しており毛先にかけて透明感が出るような質感になっている。ひとつひとつの形状も見事だが、絶妙な躍動感を生み出しており全体として迫力のある見た目になっているという印象だ。

今回はウインクするように片目をつむった状態になっているが、もうひとつの目は大きく見開いており、キリリとした表情になっている。細い眉毛や長いまつげ、小さく閉じた口元など、全体のバランスも素晴らしい。また、頭にはヘッドセットを被っており、こちらも金属的なパーツなど質感の違いが良く出ている。

このキリリとした表情は美しすぎる!

頭に付けているヘッドセットは、質感だけではなく形状も絶妙だ

長い後ろ髪の印象が強いが、前髪部分もなかなかユニークで見ていて飽きない

強さだけではなくセクシーなところも「アズールレーン」の魅力のひとつだが、こちらのクロンシュタットもなかなかのものだ。胸元は大きなバストが隠しきれないぐらいはじけており、中の黒い下着が見えるほどだ。そのブラジャーも複雑な形状をしており、しっかりと作り込まれている。

大きすぎる胸元は、ボタンが止められないほど膨らんでいる!?

上から羽織っているシャツにもクリアパーツが採用されており、若干なかの下着が透けて見える

小物ではあるが、なぜか存在感があるメガホン

胸元に目が行ってしまいがちだが、下半身部分に身に付けている衣装の出来映えも素晴らしい。レザー風のミニスカート部分には、手錠などの小物が付けられている。また、黒いタイツの太もも部分にも、銃ホルダーが付けられているなど、万全の装備となっている。

ミニスカート部分のシワのより方も見事だ

スカートの側面にはジッパーが付けられている

足元はかなり厚底のヒールを履いている

こちらの「アズールレーン クロンシュタット 突入開始ッッ!」は、期間限定であみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示されているデコマスだ。先日予約が開始されたばかりだが、あみあみ限定特典としてA2クリアポスターが付属しているなど、各店舗で異なる予約特典が用意されている。これから予約をしようと思っている人は、店舗で実物をチェックするとともに、これらの特典についてもあらかじめ調べておくことをオススメする。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.