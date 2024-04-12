音楽フェス「MONSTER baSH 2024」香川・国営讃岐まんのう公園で、出演者＆チケット情報
音楽フェス「MONSTER baSH(モンスターバッシュ) 2024」が、2024年8月24日(土)・25日(日)に香川・国営讃岐まんのう公園にて開催される。
中四国最大級の野外音楽フェス「MONSTER baSH」
2000年にスタートした「MONSTER baSH」通称“モンバス”は、中四国最大級の野外ロックフェスティバルだ。25周年のアニバーサリーイヤーとなる2024年度も、anoや新しい学校のリーダーズ、キタニタツヤ、マカロニえんぴつ、マキシマム ザ ホルモン、緑黄色社会、Vaundyら、個性豊かな人気アーティストたちが出演しステージを盛り上げる。
出演アーティスト
04 Limited Sazabys / 10-FEET / 9mm Parabellum Bullet / 炙りなタウン / アイナ・ジ・エンド / 秋山黄色 / アルステイク / ano / 新しい学校のリーダーズ / 板歯目 / BLUE ENCOUNT / Blue Mash / CENT / Conton Candy / クリープハイプ / DISH// / Dragon Ash / ELLEGARDEN / フレデリック / ゴスペラーズ / 橋本絵莉子波多野裕文 / KALMA / ケプラ / キタニタツヤ / 古墳シスターズ / キュウソネコカミ / Leina / LONGMAN / マカロニえんぴつ / 真心ブラザーズ / マタノシタシティー / マキシマム ザ ホルモン / ねぐせ。 / 日食なつこ / Novelbright / ORANGE RANGE / PRAY FOR ME / プッシュプルポット / レトロリロン / 緑黄色社会 / サバシスター / Saucy Dog / シンガーズハイ / SPECIAL OTHERS ACOUSTIC / sumika / 四星球 / 竹原ピストル / THE BAWDIES / 東京スカパラダイスオーケストラ / UNFAIR RULE / Vaundy / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー / 八生 / 由薫 and more...
※第1弾発表ラインナップ
開催概要
「MONSTER baSH(モンスターバッシュ) 2024」
開催日：2024年8月24日(土)・25日(日)
時間：開場 9:00 / 開演 11:00[予定]
会場：国営讃岐まんのう公園(香川県仲多度郡まんのう町)
※雨天決行・荒天中止。
※出演者の変更・キャンセルに伴う払戻は行わない。
チケット
■ファミリーマート先行(先着先行)
受付期間：〜4月21日(日) 23:59
価格：1日券 12,000円 / 2日通し券 22,000円
※入園料込み。
※未就学児無料(保護者同伴条件)。
※モンバスシート付き(来場日によってデザインが異なる)。
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