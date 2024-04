嵐のアルバムと映像作品が12日発表の『オリコン令和ランキング』でそれぞれ1位を獲得し、2冠を達成しました。

2019年4月29日から2023年12月31日の作品別売上数を集計し、部門ごとにランキング化した『オリコン令和ランキング』の『作品別売上数部門 アルバムランキング』で、嵐の『5×20 All the BEST!! 1999-2019』が1位を獲得しました。デビュー曲『A・RA・SHI』や『Monster』といった全シングル63曲と、20周年アニバーサリーソング『5×20』を収録したオールタイムベストアルバムです。

『作品別売上数部門 ミュージックDVD・BDランキング』では『ARASHI Anniversary Tour 5×20』が1位を獲得。約238万人を動員した同名アニバーサリーツアーより、2019年12月25日の東京ドーム・最終公演の模様を収録した本作は、ランキング唯一の期間内売り上げ100万枚超えとなりました。これにより、嵐は『オリコン令和ランキング』において2部門で1位を獲得。2冠を達成しました。

この結果に、櫻井翔さんは「アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』は、20年にわたる嵐の音楽の足跡を辿る作品。DVD&BD『ARASHI Anniversary Tour 5×20』は、20周年ツアーでのパフォーマンスと、その時の想いを真空パックしたような作品となっています」と振り返り、「私たちの歴史と想いの詰まった作品を多くの方に手に取って頂いたこと、改めてとても嬉しく思います。今まで、そしてこれからも嵐の楽曲やパフォーマンスが、誰かの人生のそばにいることが出来たならこの上なく幸せです」とコメントしました。

オリコン調べ