人気インスタグラマーが教える最高の一皿は、初めての食体験に感動の連続！「百合根の炭焼きと蝦夷鹿のロースト」

日本中のおいしいものを食べ歩く「グルメインスタグラマー」に“お気に入り”を教えてもらう本企画。今回は、食べることが大好き! 都内を中心に食べ歩く、食べログレビュアーでもある「Ranko」さんに、おいしいお店を聞きました。

〈最高のインスタグルメ〉

最新のグルメ情報を得るうえで欠かせないSNSの一つがInstagram。動画でシズル感あふれる料理を撮影したり、写真で料理が輝く瞬間を切り取ったり。おいしそうなビジュアルで食欲をかき立ててくれるグルメ系インスタグラマーに、おすすめのお店や最高の一皿を教えてもらう本企画。今回は、食べることが大好き!都内を中心に食べ歩く、食べログレビュアーでもある「Ranko(@ranko_foodie)」さんにインタビューした。

教えてくれる人

Ranko(@ranko_foodie)

Instagramフォロワー1.7万人。

食べることが大好きな会社員です。

好きな料理のジャンルは日本料理、中華、ビストロと焼肉です。

ここ最近はかき氷にハマっていて、一年中かき氷屋を巡っています。

■Instagram

https://www.instagram.com/ranko_foodie/



■食べログ

https://tabelog.com/rvwr/ningyocho92/

※フォロワー数は2024年4月時点のものです。

Rankoさんの「おいしい」話

Rankoさんに美食に目覚めたきっかけを尋ねると「昔から食べることが大好きでしたが、20代半ばのとき、東京の日本橋へ引っ越したことが大きなきっかけです。素敵な飲食店が多いことに魅了され、外食への熱がより強くなりました」とのこと。月の外食は、昼は15回、夜10回ほどで、ランチの比重が多いのだそう。新店はもちろん、お一人様向けやコスパの高い店、おとな飯やテイクアウトまで! 都内を中心に食べ歩く「Ranko」さんのとっておきのお店とは?

最高の一皿:「MAZ」の「百合根の炭焼きと蝦夷鹿のロースト」

Q:この1年くらいの間で最も感動した料理は?

A:東京の永田町にある「MAZ」の「百合根の炭焼きと蝦夷鹿のロースト」です。

土の中で炭焼きした百合根

コースの中の「高地の樹林」の一皿。「百合根の炭焼きと蝦夷鹿のロースト」

Rankoさん

ワティアという土で作った窯の中で炭火焼きした百合根の味はもちろんおいしく、目でも楽しめて感動しました。白トリュフに隠れている蝦夷鹿のローストは、うまみがたっぷり凝縮されていて絶品でした。

雰囲気のある入り口もおしゃれ 写真:お店から

最愛のリピ店:「スパゲティ 心」

Q:今までで一番リピートしているお店は?

A:東京の人形町にある「スパゲティ 心」です。

冬季限定「牡蛎とほうれん草のバター醬油」

「カルボナーラ風 ベーコンとタマゴとキムチ」

Rankoさん

かれこれ30回以上は通っている大好きなハシヤ系パスタですが、特に冬季限定の「牡蛎とほうれん草のバター醬油」は大きなぷりぷりの牡蛎がごろごろ入っていてたまらないおいしさです。通年メニューではクセになる「カルボナーラ風 ベーコンとタマゴとキムチ」をついついリピートしてしまいます。

写真:お店から

インスタ人気投稿:「吉澤」の投稿

Q:今までのInstagramの投稿で一番人気だったものは?

A:東京の銀座にある「吉澤」の投稿です。

すき焼鍋

「すき焼鍋御膳」は小付・御飯・味噌汁・香の物・フルーツ付き

Rankoさん

銀座でコスパ良くすき焼きを楽しめる「吉澤」。老舗の精肉店が営むすき焼き割烹だけあって、お肉は上質でおいしかったです。いいね6,745件、保存29,001件、コメント35件(2024年4月時点)。

歴史を感じる店内も魅力の老舗

■実際の投稿はこちら

https://www.instagram.com/p/Csf8UCDy8oi/?img_index=1

※「吉澤」は現在移転準備中のため休業しています。

新店舗は、東京都中央区銀座1-20-8 吉澤銀座一丁目ビル1〜3階

新店舗の営業開始情報などは、公式ホームページやSNSなどでご確認ください。

おすすめカジュアルグルメ:「都寿司」の「とろ鉄火」

Q:2,000円以下で食べられるおいしいものは?

A:東京の日本橋蛎殻町にある「都寿司」の「とろ鉄火」(1,210円)です。

「とろ鉄火」(お椀付)1,210円 具大盛り+500円

Rankoさん

おいしい!の一言に尽きる絶品の「とろ鉄火」です。この価格でこのクオリティの丼は、一度食べたらとりこになります。

明治創業の老舗寿司店。佇まいも雰囲気があります

いつか行きたい憧れの店:「日本橋 蕎ノ字」

Q:まだ訪問していないお店で行きたいお店は?

A:東京の人形町にある「日本橋 蕎ノ字」です。

写真:お店から

写真:お店から

Rankoさん

予約困難店で行けるチャンスがなかなかないお店ですが、天ぷらと、〆の手打ちそばを食べてみたいです。

写真:お店から

