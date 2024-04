産業や暮らしなど多様な分野で新規採択！愛媛県 トライアングルエヒメ推進事業「デジタル実装加速化プロジェクト」

愛媛県は、令和4年度にスタートしたトライアングルエヒメ推進事業「デジタル実装加速化プロジェクト」の令和6年度募集を開始します。

トライアングルエヒメは、県内外の企業が持つデジタル・ソリューションと関連技術を愛媛県内の事業者や自治体に実装※し、稼ぐ力の向上やデジタル人材の育成など地域課題の解決にチャレンジすることを目的としたプロジェクトです。

愛媛県 トライアングルエヒメ推進事業「デジタル実装加速化プロジェクト」

事業名 : トライアングルエヒメ推進事業「デジタル実装加速化プロジェクト」

実施期間 : 令和6年4月12日〜令和7年3月31日(予定)

公募期間 : 令和6年4月12日〜令和6年5月10日(予定)

申込方法 : WEBサイト申し込みフォームより

採択プロジェクト数:22件程度(予定)

実装委託費:1,000万円〜3,000万円程度/件(最大6000万円程度/件の特別枠あり)

※委託金額は提案内容に応じて、事務局と協議の上、確定します。

※上記の委託費用には、事業費、交通費、人件費、リース料(ソフトウェアなど)などの計上が可能です。

これまでの2年間で全国から600件以上の応募があり、農林水産、医療・ヘルスケア、防災・防犯、観光、モビリティ、ものづくりなどの多様な産業領域のプロジェクトを73件が採択されました。

デジタル実装を進め、各種産業のモデル事業者が取得したデータを有効活用しながら、成果やノウハウ、課題などを共有する勉強会の開催を通じ、地域の事業者同士が互いに切磋琢磨し、共に高めていく動きが、県内各地・各種産業分野で着実に広がっています。

令和6年度は、より高いレベルでの「人と人とのつながりをデジタルが支える社会」の実現を目指し、国内最大級の自治体DX推進事業として、愛媛県内でのデジタル技術の着実な実装をさらに加速させていきます。

デジタル技術の実装定着や県内への横展開の実現性等の高い提案を22事業程度採択予定です。

プロジェクトについて

【これまでの主な採択分野】農業、水産、畜産、林業、ものづくり、観光、防災、防犯、コミュニティ、福祉、保育、交通ほか

主な特徴は、以下の3点です。

1) 愛媛県内を実装フィールドとした企画提案を募集

2) 採択事業に1000万円〜3000万円程度/件の委託費※最大6000万円程度/件の特別枠あり

3) 実装先や顧客候補の開拓支援、事業開発に関する様々なナレッジ提供や定期

メンタリングなど愛媛県と事務局による事業開発推進のサポート

※愛媛県の県内ネットワークおよび、デジタル実装支援の多様な実績を有するReGACY Innovation Group, Inc.のノウハウを活用し、実装をサポートします。

応募開始に合わせ、WEB事前相談を受け付けます。

(WEBサイトで受付)

※事前相談期間:令和6年4月17日〜5月8日

