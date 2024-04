ホエイプロテイン「ブルーベリー味」100gを配布！エクスプロージョン「アスリートwithX」試供品配布キャンペーン

エクスプロージョンは、スポーツイベント向けの協賛企画「アスリートwithX」にて、試供品配布のキャンペーンを実施しています。

エクスプロージョン「アスリートwithX」試供品配布キャンペーン

応募条件:以下条件を全てを満たしていること

・日本国内のスポーツイベントであること

・イベントのHPがあること ※Instagram可

・開催地が確認できること

・応募者(責任者)が、未成年ではないこと

・プロ大会ではないこと

・申請人数(協賛品提供数)は、出場選手(競技者・試合に出る方)のみ

『アスリートwithX』は、スポーツサプリメントメーカーのX-PLOSIONが実施する「大型スポーツイベント向け」の協賛企画です。

応募された全国の様々なスポーツイベントへ、大人気ホエイプロテインの試供品(100g)を配布しています。

試供品は無料提供なので、主催者の費用は0円。

条件を満たすスポーツイベントであれば自由に応募できます。

協賛が付くことにより、大会が盛り上がること間違いなし!

試供品はしっかり参加人数分が提供されます。

開発者の自信作:ホエイプロテイン「ブルーベリー味」

試供品に使用しているのは、開発者イチオシの「ブルーベリー味」です。

ブルーベリーの酸味とホエイパウダーの乳感に甘さが絶妙にマッチした、華やかさとさっぱりとした味わいが特徴の一押しフレーバー。

多くの人に試してほしいとの思いから、試供品のフレーバーに選ばれました!

※試供品が無くなり次第終了

