コクヨのワークスタイルコンサルタントがはたらく空間づくりを解説！リビングデザインセンターOZONE「ワークスタイルをテーマにしたトークセミナー」

東京・西新宿にある住まいづくりの情報センター「リビングデザインセンターOZONE」

「リビングデザインセンターOZONE」では、建築設計やインテリアに携わるプロフェッショナルや、建築を学ぶ学生に向けて、ワークスタイルをテーマにしたトークセミナーを開催します。

リビングデザインセンターOZONE「ワークスタイルをテーマにしたトークセミナー」

1. コクヨの考える、アフターコロナの豊かな「働きかた」と「暮らしかた」

開催日:2024年4月26日(金)18:00〜19:30

講師 :

・新居 臨(コクヨ株式会社/ヒューマン&カルチャー本部 働き方改革室 室長)

・芥川 梨枝子(コクヨ株式会社/WP事業本部 ECマーケティング部グループリーダー中小企業診断士)

会場 :OZONE5Fセミナールーム

定員 :50名

参加費:1,500円(税込) ※CLUB OZONEプロフェッショナル会員は無料

オフィス家具や文具メーカーとして広く知られている「コクヨ株式会社」は、1969年からライブオフィス(コクヨ社員が実際に働いている実験オフィス兼、“生きたショールーム”として公開する事業)を実践。

日本の数多くのオフィスをコンサルティング・プロデュースし続けてきた、オフィスデザインのプロフェッショナルという一面も持っています。

このセミナーでは、最先端の働き方を提案し続けるコクヨのワークスタイルコンサルタントがこれからの「はたらく空間づくり」をオフィスと住宅の双方から語ります。

新しいワークスタイルとそのための空間づくりの一つの視点として、活用できます。

2. 芦沢啓治×寺田尚樹トークイベント オフィスと住まいのワークスタイル事情

開催日:2024年5月17日(金)18:00〜19:30

講師 :

・芦沢 啓治(建築家/芦沢啓治建築設計事務所代表)

・寺田 尚樹(建築家/テラダデザイン一級建築士事務所、株式会社インターオフィス代表)

会場 :OZONE5Fセミナールーム

定員 :60名

参加費:無料 ※CLUB OZONEプロフェッショナル会員限定

寺田 尚樹氏

「職住融合」時代の働き方と暮らしはオフィスだけでなく、住宅・インテリアにも様々な変化をもたらしました。

暮らしや仕事によって、人のワークスタイルは千差万別です。

リモートワークが心地よくなる環境づくりや、コミュニケーションの取りやすいスペースを工夫した仕事場にも注目が高まっています。

また、仕事のしやすさ・暮らしやすさだけでなく、生き生きと働くための楽しみ・その環境の美しさなども含め、生き方と働き方を重ねて考える潮流が、今後も続くと見られます。

このセミナーでは、Blue Bottle CoffeeやTRUNK(HOTEL) YOYOGI PARKの設計・インテリアを手掛ける建築家の芦沢 啓治氏に、住まいとワークスタイルについてお話いただくほか、国内外のオフィスデザインとその課題、さらに今後の展望なども講演いただきます。

ゲストに建築家でインターオフィス代表の寺田 尚樹氏を迎え、お二人の事例を交えて、ワークスタイルの工夫や実際のオフィス事情なども伺います。

※やむを得ない事情により、中止または延期となる場合があります

