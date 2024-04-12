¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë16ºÐ¤Î¡È¥á¥Ã¥·¡¼¥Ë¥ç¡É¤¬¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç½é¥´¡¼¥ë¡ª¡Öµã¤­¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×

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💚🐷 Como ter apenas 1⃣6⃣ anos e marcar um gol na CONMEBOL #Libertadores...— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 12, 2024
💎 Muito prazer, Estêvão!
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