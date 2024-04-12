Aぇ! groupが5月15日、デビューシングル「《A》BEGINNING」をリリースする。表題曲のミュージックビデオが、4月15日(月)20:30よりAぇ! group単独YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが発表となった。なお、ミュージックビデオの公開に先行して、メンバーのソロシーンを編集したティザー映像が本日公開されている。さらには、本日よりミュージックビデオ公開を盛り上げるべく、ハッシュタグ“#Aぇの初MV”をつけて、X(旧Twitter)に公開前の期待感や思い、プレミア公開の感想や感動などをポストするハッシュタグキャンペーンもスタートした。

■デビューシングル「《A》BEGINNING」ミュージックビデオ





▼MV公開記念ハッシュタグキャンペーン

・X(旧Twitter)のAぇ! group公式アカウント(@Aegroupofficial)をフォロー

・デビューシングル「《A》BEGINNING」のミュージックビデオへの期待や視聴後の感想を“＃Aぇの初MV”をつけて、X(旧Twitter)にポストしてください。

▼MV公開記念ハッシュタグキャンペーン・X(旧Twitter)のAぇ! group公式アカウント(@Aegroupofficial)をフォロー・デビューシングル「《A》BEGINNING」のミュージックビデオへの期待や視聴後の感想を“＃Aぇの初MV”をつけて、X(旧Twitter)にポストしてください。

■デビューシングル「《A》BEGINNING」

2024年5月15日(水)発売

予約：https://lnk.to/Ae_BEGINNINGec





【初回限定盤A(CD＋DVD)】UPCA-9001 \1,683(税込)

▼CD

1.《A》BEGINNING

2. Aぇ! LAND

3. しあわせもん。

▼DVD

「《A》BEGINNING」Music Video & Making Video

※先着外付け特典A：フォトカード(A6)





【初回限定盤B(CD＋DVD)】UPCA-9002 \3,828(税込)

1.《A》BEGINNING

2. Aぇ! LAND

3. WANT!!

▼DVD

＜Aッ倒的ファン大感謝祭 in 京セラドーム大阪 〜みんなホンマにありがとう〜＞2024年3月16日(土)公演の模様をフルサイズ収録

※先着外付け特典B：クリアポスター(A4)





【通常盤(CDのみ)】UPCA-5001 \1,243(税込)

1.《A》BEGINNING

2. Aぇ! LAND

3. +You

4. 純情パスファインダー

※先着外付け特典C：トレカ3種セット





【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD＋PHOTO BOOK)】

PDCJ-5117 \1,683(税込)

1.《A》BEGINNING

2. Aぇ! LAND

3. +You

4. Firebird

※32P PHOTO BOOK

※先着外付け特典D：ステッカー(A6)

2024年5月15日(水)発売予約：https://lnk.to/Ae_BEGINNINGec【初回限定盤A(CD＋DVD)】UPCA-9001 \1,683(税込)▼CD1.《A》BEGINNING2. Aぇ! LAND3. しあわせもん。▼DVD「《A》BEGINNING」Music Video & Making Video※先着外付け特典A：フォトカード(A6)【初回限定盤B(CD＋DVD)】UPCA-9002 \3,828(税込)1.《A》BEGINNING2. Aぇ! LAND3. WANT!!▼DVD＜Aッ倒的ファン大感謝祭 in 京セラドーム大阪 〜みんなホンマにありがとう〜＞2024年3月16日(土)公演の模様をフルサイズ収録※先着外付け特典B：クリアポスター(A4)【通常盤(CDのみ)】UPCA-5001 \1,243(税込)1.《A》BEGINNING2. Aぇ! LAND3. +You4. 純情パスファインダー※先着外付け特典C：トレカ3種セット【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD＋PHOTO BOOK)】PDCJ-5117 \1,683(税込)1.《A》BEGINNING2. Aぇ! LAND3. +You4. Firebird※32P PHOTO BOOK※先着外付け特典D：ステッカー(A6)

■Debut Single「《A》BEGINNING」発売記念イベント＆ハイタッチ会概要

▼2024年

7月1日(月) @東京都内某所 ※第1部／第2部

7月2日(火) @大阪府内某所 ※第1部／第2部

※会場／時間など詳細はご当選者様にのみお知らせいたします。

▼応募方法

・応募サイトにアクセスし、商品に封入されている【応募用シリアルコード】および必要事項をご入力の上、ご応募ください。

※応募サイトのURLは、商品封入のシリアルコードが記載されているチラシに同じく記載されています。

※必ず事前に応募要項をご確認の上、応募期間内にご応募ください。

▼応募期間

2024年5月14日(火)10:00〜5月22日(水)18:00

（問）ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)

https://support.universal-music.co.jp/hc/ja

▼2024年7月1日(月) @東京都内某所 ※第1部／第2部7月2日(火) @大阪府内某所 ※第1部／第2部※会場／時間など詳細はご当選者様にのみお知らせいたします。▼応募方法・応募サイトにアクセスし、商品に封入されている【応募用シリアルコード】および必要事項をご入力の上、ご応募ください。※応募サイトのURLは、商品封入のシリアルコードが記載されているチラシに同じく記載されています。※必ず事前に応募要項をご確認の上、応募期間内にご応募ください。▼応募期間2024年5月14日(火)10:00〜5月22日(水)18:00（問）ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)https://support.universal-music.co.jp/hc/ja

■アリーナツアー＜Aぇ! group Debut Tour 〜世界で１番AぇLIVE〜＞

▼北海道

5月25日(土) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

・13:30開演／18:00開演

5月26日(日) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

・12:30開演／17:00開演

▼愛知

5月31日(金) ポートメッセなごや1号館

・13:00開演／18:00開演

6月01日(土) ポートメッセなごや1号館

・13:00開演／18:00開演

6月02日(日) ポートメッセなごや1号館

・12:00開演／17:00開演

▼静岡

6月14日(金) エコパアリーナ

・13:00開演／17:30開演

6月15日(土) エコパアリーナ

・18:00開演

6月16日(日) エコパアリーナ

・12:30開演／17:00開演

▼宮城

7月06日(土) セキスイスーパーアリーナ

・18:00開演

7月07日(日) セキスイスーパーアリーナ

・12:30開演／17:00開演

▼福井

7月13日(土) サンドーム福井

・18:00開演

7月14日(日) サンドーム福井

・12:30開演／17:00開演

▼福岡

7月19日(金) マリンメッセ福岡A館

・18:00開演

7月20日(土) マリンメッセ福岡A館

・13:30開演／18:00開演

7月21日(日) マリンメッセ福岡A館

・12:30開演／17:00開演

▼大阪

7月30日(火) 大阪城ホール

・18:00開演

7月31日(水) 大阪城ホール

・13:30開演／18:00開演

▼東京

8月16日(金) 有明アリーナ

・13:00開演／18:00開演

8月17日(土) 有明アリーナ

・18:00開演

8月18日(日) 有明アリーナ

・12:00開演／17:00開演

▼北海道5月25日(土) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ・13:30開演／18:00開演5月26日(日) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ・12:30開演／17:00開演▼愛知5月31日(金) ポートメッセなごや1号館・13:00開演／18:00開演6月01日(土) ポートメッセなごや1号館・13:00開演／18:00開演6月02日(日) ポートメッセなごや1号館・12:00開演／17:00開演▼静岡6月14日(金) エコパアリーナ・13:00開演／17:30開演6月15日(土) エコパアリーナ・18:00開演6月16日(日) エコパアリーナ・12:30開演／17:00開演▼宮城7月06日(土) セキスイスーパーアリーナ・18:00開演7月07日(日) セキスイスーパーアリーナ・12:30開演／17:00開演▼福井7月13日(土) サンドーム福井・18:00開演7月14日(日) サンドーム福井・12:30開演／17:00開演▼福岡7月19日(金) マリンメッセ福岡A館・18:00開演7月20日(土) マリンメッセ福岡A館・13:30開演／18:00開演7月21日(日) マリンメッセ福岡A館・12:30開演／17:00開演▼大阪7月30日(火) 大阪城ホール・18:00開演7月31日(水) 大阪城ホール・13:30開演／18:00開演▼東京8月16日(金) 有明アリーナ・13:00開演／18:00開演8月17日(土) 有明アリーナ・18:00開演8月18日(日) 有明アリーナ・12:00開演／17:00開演

関連リンク

◆「《A》BEGINNING」特設サイト

◆Aぇ! group レーベルサイト

◆Aぇ! group オフィシャルTwitter

◆Aぇ! group オフィシャルYouTubeチャンネル

◆「《A》BEGINNING」特設サイト◆Aぇ! group レーベルサイト◆Aぇ! group オフィシャルTwitter◆Aぇ! group オフィシャルYouTubeチャンネル

Aぇ! group は5月25日より、全国8都市全34公演、約40万人規模を動員するアリーナツアー＜Aぇ! group Debut Tour 〜世界で１番AぇLIVE〜＞の開催が決定している。