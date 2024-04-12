w.o.d.が6月から7月にかけて東名阪対バンツアー＜w.o.d. presents “スペース・インベーダーズ VI”＞を開催する。その各地ゲストが発表となった。

◆w.o.d.(ダブリューオーディー) 画像

6月29日(土)の愛知・名古屋ダイアモンドホールにgo!go!vanillas、7月12日(金)の東京・Zepp DiverCity Tokyoにキタニタツヤ、7月15日(月/祝)の大阪GORILLA HALLにハルカミライが出演する。

ツアータイトルの“スペース・インベーダーズ”とは、いわば現代版ブリティッシュインヴェイジョン。革新的なロックミュージシャンが集まり、インベーダーのごとく日本の音楽シーンを侵略していく、という思いのもと名付けられた。チケットの各アーティストオフィシャルサイト先行受付は4月21日(日)23:59まで。


以下に、w.o.d.のサイトウタクヤのコメントをお届けしたい。

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「今年もかっけえ3組とやります
　遊ぼうぜ」
──サイトウタクヤ(Vo＆G)

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■東名阪対バンツアー＜w.o.d. presents “スペース・インベーダーズ VI”＞

6月29日(土)　愛知・名古屋DIAMOND HALL
　open17:00 / start18:00
　GUEST：go!go!vanillas
7月12日(金)　東京・Zepp DiverCity TOKYO
　open18:00 / start19:00
　GUEST：キタニタツヤ
7月15日(月/祝)　大阪・GORILLA HALL
　open17:00 / start18:00
　GUEST：ハルカミライ
▼チケット
ADV ￥4,800(+1D)
【オフィシャルサイト先行(抽選)】
受付期間：4/12(金)21:00〜4/21(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/wod-w/




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