w.o.d.、東名阪対バンツアーにgo!go!vanillas、キタニタツヤ、ハルカミライ
w.o.d.が6月から7月にかけて東名阪対バンツアー＜w.o.d. presents “スペース・インベーダーズ VI”＞を開催する。その各地ゲストが発表となった。
◆w.o.d.(ダブリューオーディー) 画像
6月29日(土)の愛知・名古屋ダイアモンドホールにgo!go!vanillas、7月12日(金)の東京・Zepp DiverCity Tokyoにキタニタツヤ、7月15日(月/祝)の大阪GORILLA HALLにハルカミライが出演する。
以下に、w.o.d.のサイトウタクヤのコメントをお届けしたい。
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「今年もかっけえ3組とやります
遊ぼうぜ」
──サイトウタクヤ(Vo＆G)
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■東名阪対バンツアー＜w.o.d. presents “スペース・インベーダーズ VI”＞
open17:00 / start18:00
GUEST：go!go!vanillas
7月12日(金) 東京・Zepp DiverCity TOKYO
open18:00 / start19:00
GUEST：キタニタツヤ
7月15日(月/祝) 大阪・GORILLA HALL
open17:00 / start18:00
GUEST：ハルカミライ
▼チケット
ADV ￥4,800(+1D)
【オフィシャルサイト先行(抽選)】
受付期間：4/12(金)21:00〜4/21(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/wod-w/
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