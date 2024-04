2024年4月30日、AKB48劇場での卒業公演をもって卒業する柏木由紀。そんな柏木のソロデビュー10周年を記念し東名阪で開催されたメモリアルツアー<柏木由紀 3rd Tour 寝ても覚めてもゆきりんワールド〜ソロデビュー10周年も夢中にさせちゃうぞっ♡〜>の模様を収めたBlu-ray&DVDが、5月29日に発売されることが決定した。ソロアーティストとしての活動を振り返ると、2013年にシングル2作をリリース、ディナーショーやコンサートを継続的に行い、2021年にはラジオ番組での対談をきっかけとしたWACK代表・渡辺淳之介プロデュースによる「CAN YOU WALK WITH ME??」のリリース、そして逆に柏木がWACK所属のアーティストをプロデュースし自身も参加したSPY等、グループ活動と並行して自らのアイドル性、アーティスト性の可能性に磨きをかけていた。

Blu-ray & DVD『柏木由紀 3rd Tour 寝ても覚めてもゆきりんワールド〜ソロデビュー10周年も夢中にさせちゃうぞっ♡〜2024.1.27@Zepp DiverCity』



2024年5月29日(水)発売【Blu-ray】(BD 1枚)KIXM-585 ¥7,700(税抜価格¥7,000)本編 約105分+特典映像(予定)・初回限定仕>三方背ケース、ライブフォトブック、シリアルナンバー応募抽選券(予定)【DVD】(DVD 2枚組)KIBM-1110〜1 ¥5,500(税抜価格¥5,000)本編 約105分+特典映像(予定)※封入特典(初回プレス分のみ):シリアルナンバー応募抽選券(予定)【収録曲】01.遠距離ポスター02.どうしても君が好きだ03.サステナブル04.柏木由紀なりのGO TO THE BEDS -TRUE SONG-05.口移しのチョコレート06.クラス会の後で07.ショートケーキ〜Birthday wedding〜そっけない君08.夜風の仕業〜沈黙09.火山灰10.若者のすべて〜奏(かなで)11.根も葉もRumor12.アイドルなんかじゃなかったら13.あなたを狙い撃ち♡14.法定速度と優越感アンコール115.CAN YOU WALK WITH ME??16.ジェラシーパンチ17.あなたと私18.大声ダイヤモンドアンコール219.初日