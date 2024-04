くじらが2ndアルバム『野菜室』から「白鳥」のMVを公開した。人間誰しもが持ち合わせる二面性。ポジティブな強い自分とその反対の自分。楽曲の勢いと力強さ、そしてその裏側に潜む繊細なニュアンスを、日々生きる中で見え隠れする二面性の浮き沈みで表現した映像となっている。■Music CreditMusic & Vocal & actorくじらChorus 水槽Drums ゆーまおBass 櫻井陸来Guitar Takayuki "kojiro" SasakiMix:村上 宣之(MUSIC FOR MUSIC)

関連リンク

◆くじら オフィシャルサイト

◆くじら オフィシャルYouTubeチャンネル

■Video CreditCast: Masato Fukuda _ YURADirector: Naohiro Ohashi i (HAVIT ART STUDIO)Assistant Director: DAGDoP: Kohei ShimazuChief Assistant Camera: Kakeru Sudo2nd Assistant Camera: Sora ShimizuLighting Director: Hajime OguraStyling for Artist : Yuuki TsuchidaHair Make-Up : Seiko HaradaStyling for Cast : Yuya NakajimaHair Make-Up for Cast : Mami HondaColorlist: Hayate SugiProduction Assistant: Ryota KurokiProduction Maneger: Natsumi OzakiProducer: Koki Takei / Sho ImotoProduction : woofilms