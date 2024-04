愛媛県産清見オレンジから抽出した化粧品原料！Verish×七條慶紀「シトルス ウンシウ／アウランチウム果皮水」

Verishは、世界的ヘアメイクデザイナー七條 慶紀 氏との15年にわたる共同プロジェクトの成果として、愛媛県産清見オレンジから抽出した世界初の化粧品原料が誕生したことを発表しました。

Verish×七條慶紀「シトルス ウンシウ/アウランチウム果皮水」

愛媛県は、温暖な気候とその美しい自然環境で知られており、清見オレンジはその代表的な柑橘の一つです。

そんな清見オレンジの果皮から、世界初の化粧品原料を製造することになりました。

15年前、七條 慶紀 氏と同社代表は、この革新的なプロジェクトを立ち上げました。

共に、清見オレンジの果皮に含まれる貴重な成分を探求し、化粧品産業に利用する方法を模索しました。

その長い歳月と努力の結果、新しい化粧品原料「シトルス ウンシウ/アウランチウム果皮水」が誕生しました。

清見オレンジ果皮由来の化粧品原料“シトルス ウンシウ/アウランチウム果皮水”は、数種類の有効成分を含有しており、その中でも30%以上の割合でα-テルピネオールが含まれています。

清々しくフレッシュな優しい香りが、気持ちを明るく前向きにさせてくれます。

この素材は、地域の豊かな自然資源を活用した持続可能な製品の一翼を担い、環境に配慮した美容産業の発展を促進します。

また、発売から完売続出のG.H.Sシリーズから、この原料が配合されたプレミアム商品“G.H.Sレジェンドシャンプー”が2024年3月15日に正式に販売開始されました。

同社代表である上島は、この革新的なプロジェクトのリーダーシップをとり、地域の産業と環境に貢献する取り組みを積極的に推進していきます。

七條 慶紀 プロフィール

七條 慶紀 氏は世界中で数々の賞を受賞。

黄綬褒章を授与され、パリコレクション、東京コレクションをはじめとする国内外のファッションイベントで活躍してきました。

七條氏の毛髪化学研究36年の豊富な知識と経験がこのプロジェクトの成功には不可欠でした。

