出演者のAKB48＆ひろゆきが登場！丸井織物「UP-T」新CM発表会見

丸井織物は、AKB48のメンバーと西村博之さんをイメージキャラクターに起用した新CMを4月11日から公開します。

同日には都内でUP-T新CM発表会見が行われ、AKB48(大盛真歩さん、小栗有以さん、佐藤綺星さん、平田侑希さん、山内瑞葵さん)、振付師の槙田紗子さん、西村博之さんが参加しました。

丸井織物「UP-T」新CM発表会見

会見開始に先駆けて、丸井織物代表取締役の宮本が

「UP-Tは、オリジナルTシャツなどのグッズをオンデマンドで作れる日本最大級のサービスです。

作るだけではなくUP-T WEBサイト内で販売したり、NFTデザインにしたりすることができます。

東京ガールズコレクションやアイドルとのコラボ・協賛なども実施しています」

と挨拶しました。

そして新CM3本(「ひろゆき×AKB48合いの手」篇、「なんすか?だめすか?」篇、「ビジネススキル」篇)を公開。

ステージ上には大盛さん、佐藤さん、小栗さん、平田さん、山内さんがCM撮影で着用した可愛らしい衣装で登壇し、CMで披露したUP-Tオリジナルダンスを披露しました。

印象的ダンスのポイントについて振付担当の槙田さんは「UPとTポーズが沢山散りばめられていて、AKB48の皆さんのように可愛さを大事に踊ってほしいです」と紹介。

大盛さんもダンスの見どころについて「UPとTで覚えやすい。CMソングの歌詞にもピタリな振り付け」、

小栗さんは「簡単かつキャッチーな振り付けだったので、すぐに覚えられてわかりやすい振付。素晴らしいです」とおススメしていました。

一方、佐藤さんは「実はダンスが苦手な人」を聞かれると「大盛さんが最後の決めポーズでヨロっとなった。CM撮影中も『わからない、わからない』と言っていた」と大盛さんを指名。

その大盛さんは「ちょっと!?私5年先輩だよ!?」とプンプンするも「みんなの覚えが早過ぎるの!」と後輩たちのスキルを褒めていました。

さらに西村さんが米国からオンラインで参加。

CM撮影について

「セリフ覚えとかAKB48のダンスに混ざるとか…。自分の人生にはないことなので、正直“めんどくせえな”と思った。セリフを喋ることに面白味も感じられなかったし」

CMには様々なデザインの“論破Tシャツ”が登場しましたが「僕のイラストTシャツなんて喜ぶ人いないでしょ?欲しい人なんかいない。僕は地味服が好きなので不自然な感じでした」

もし自身がTシャツを作るならば「無地だけれどよくよく見るとデザインのある性格の悪い地味Tシャツを作りたい」

と最後までひろゆきさん節のトークを披露しました。

完成したCMについて大盛さんは

「ひろゆきさんの動きがシュールで面白かったりするので、見ていて『ふふふ』と笑ってしまうくらい面白いCM。クセになって何度でも見たくなりました」

と太鼓判。

UP-Tでは生地、素材、サイズ感など様々なボディのTシャツをセレクト可能ですが、佐藤さんは

「私はキャラクターものが好きなので、可愛さや生地の通気性にもこだわります。カラフルなデザインが好きなので、ひろゆきさんとは真逆」

と告白。

UP-TではTシャツを自由に選べることはもちろん、スマホだけで完結できるのも特徴です。

これに小栗さんは

「スマホ一つで簡単にできるのは凄い。ひろゆきさんのような面倒くさがり屋さんでも簡単にできるのが嬉しい」

と述べました。

またUP-Tのコンセプト「みんなが違うから世界は楽しい」にちなんで「みんないい」と感じた事を聞かれた平田さんは

「AKB48 17期生10人、誰一人キャラクターがかぶらない。色々な性格のメンバーがいていつも楽しい」

とAKB48 17期生メンバーの個性をピックアップ。

自身は「AKB48 17期生の中でも最年長なのでお姉さんキャラ」と自己分析しましたが、同期の佐藤さんから「まったくお姉さんっぽくないというか、AKB48 17期生の中でも一番子供っぽい」と言われてしまい、平田さんは「もう少しおしとやかに頑張りたい!」と意気込んでいました。

さらに新年度である4月にちなんで「新しく始めたいこと」を聞かれた山内さんは「読書」と明かし「レギュラーのラジオ番組が始まったので語彙力が欲しい。語彙力を高めるために読書を始めたい」と説明。

これに西村さんは「始めたいって…。読書なんてやりたければすぐに出来るよね?」とツッコミながら「読書なんて文字を読めばいいわけだから、漫画でもいい。『寄生獣』をおススメします」とアドバイスを送っていました。

イベントではAKB48メンバーが、論破王ひろゆきさんを前に「自身が作ったTシャツに絡めつつ、UP-Tを全国民に知ってもらうには?」をテーマにプレゼン。

大盛さんは「全国さんぽ」、佐藤さんは「UP-T球団を作る」、小栗さんは「ひろゆきさん とっちゃうされて切り抜かれる」、平田さんは「Tシャツをコーディネート」、山内さんは「TikTok最大活用+ひろゆきさんアフレコ」とプレゼンしました。

その中から西村さんが気に入ったプレゼンは、現実味があるということから平田さん。

最下位は、実際には出来なそうという理由から大盛さんとなりました。

金沢豪華グルメ旅行券をプレゼントされた平田さんは「今回のプレゼンには自信があったので見事に取れました!」と大喜び。

一方、大盛さんは論破と書かれたTシャツにひろゆきさんのお面をかぶって顔出しNGの罰が…。

それでも大盛さんは「今日はひろゆきさんの双子の兄として頑張ります!」と前向きでした。

CM概要

出演者:AKB48 (大盛真歩/小栗有以/佐藤綺星/平田侑希/山内瑞葵/正鋳真優/山崎空/橋本恵理子/徳永羚海/長友彩海/布袋百椛)、西村博之

放映開始日:2024年4月11日(木)

放映地域:全国

「ひろゆき×AKB48 合いの手」篇

学校の体育館を利用し、学園祭イメージの舞台で、AKB48の皆さんがUP-Tダンスを踊ります。

「UP-Tいくよ!」の掛け声とともに、明るい楽曲に合わせて、軽快なダンスを披露。

そこに、論破Tシャツを持ったひろゆきさんが合いの手を加えます。

最後は、AKB48の皆さんの間をすり抜けて、自分の似顔絵が描かれたTシャツを片手に照れながら登場します。

「なんすか?だめすか?」篇

ひろゆき先生が、生徒役のAKB48の皆さんに対して授業を実施。

「UP-Tでオリジナルグッズが作れる!売れる!出店無料!」というポイントを指導。

論破Tシャツを着用したひろゆき先生に対して、「先生のTシャツは微妙だと思います。」という率直な感想を告げる小栗さん(AKB48)。

ひろゆきさんお馴染みのフレーズ「それって、あなたの感想ですよね。」が飛び出ると、「はい、感想です。だっさいな〜っていう感想を述べました。」

というばっさり切られ、何も言えなくなってしまったひろゆきさんが途方に暮れた表情を見せます。

「ビジネススキル」篇 (各15秒)

「UP-T」を体験するというひろゆき先生のお題に、AKB48の皆さんが挑戦。

メンバーがそれぞれのアイテムを作り、“うさぎ”のキャラクターが描かれたキュートなグッズを披露。

「ビジネススキルも身につきますからね。」というひろゆきさんのコメントに対し、「早速売り切れました!」というAKB48の皆さん。

また作ったグッズがどんどん売れていく様子に、ひろゆき先生は「スキル高ぇ〜」と圧巻されます。

※山崎空さんの「崎」は「立つ崎(たつさき)」が正式表記です。

