株式会社STARTO ENTERTAINMENTの所属アーティストによる合同イベント『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』東京公演が、4月10日に東京ドームで開催された。出演アーティストたちが、同公演のオフショットを続々とアップしている。

timeleszの菊池風磨は、3月11日の投稿で松島聡との2ショットを投稿した。佐藤勝利は『Endless SHOCK』出演のため同イベントを欠席したが、菊池は「#さとうもいる」というハッシュタグと共に、佐藤のうちわの写真をアップした。松島のInstagramには、うちわをスマホで撮影する菊池の姿がアップされており、佐藤はその投稿を引用したストーリーズに「やめて」とコメントを寄せていた。また、timeleszのオフィシャルInstagramでは菊池と松島の2ショットと共に「timeleszとしてパフォーマンスを映像という形でしたが、お披露目することが出来ました。ありがとうございました!次は、生身の3人で皆さんの前へ!!!」と綴っていた。そのほか、佐藤のうちわを含めた3人のグループショットも投稿。改めて、timeleszとしての再スタートをアピールした。

さらに菊池は「#つづき」とハッシュタグを付け、小瀧望(WEST.)との2ショットを投稿。また、小瀧のInstagramには、菊池と並んでピースサインする写真のほか、事務所の先輩後輩たちとの写真が投稿されている。松島も、大橋和也(なにわ男子)、小瀧望・桐山照史(WEST.)、上田竜也(KAT-TUN)とのツーショットを公開。さらに松島は上田のInstagramにも登場し、「皆様にご報告があります新しい家族が増えました名前は 聡 にしましたオスです」というコメントとともに、ベルトを首に巻きつけられている姿を披露した。

なにわ男子も4月11日にInstagramを更新。「東京ドーム公演ありがとうございました」と、7人がピースをする写真や舞台裏で出番を待つ様子、満面の笑みでWピースする大橋などをアップした。

(文=本 手)