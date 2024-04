ジブラルタ生命保険と吉本興業は2024年4月から、全国あらゆる年代の金融リテラシー向上を目的として、金融教育分野における協業を開始します。

ジブラルタ生命保険×吉本興業「金融リテラシー教育の分野で協業」

昨今の少子高齢化などに伴う老後不安の高まり、また物価上昇や新NISA制度の開始、成人年齢の引き下げなど、めまぐるしい社会環境の変化に伴い、金融リテラシーへの関心は高まっています。

そのなか、幅広い年齢層の方々に「笑って楽しくお金のことを学ぶ」機会を提供し、それらを通じて一人ひとりが将来にわたり金銭面で悩むことなく、日々を安心して過ごしていくことのできる社会の実現を目指していきます。

すまいるマネープロジェクト(略称:わらきん)が目指すコンセプト

あらゆる年代の方々が、金融リテラシーを楽しく正しく理解し、安心してお金を使うことができるようになることで、ウェルネス(心身ともに健康)な人生を歩むことができる社会の実現を目指します。

すまいるマネープロジェクトが目指すコンセプトについては、プロモーション動画を制作し、ジブラルタ生命公式YouTubeチャンネルに掲載しています。

フットボールアワーの岩尾 望がナレーションを担当し、プロジェクトを通じて届けたい金融教育への想いを動画で表現しています。

今後の予定

金融教育にかかわる番組の配信

若い世代の方々に、お金のことをもっと身近に感じてもらうことを目的として、今夏に金融教育イベント「開校!笑金スクール!(仮称)」をBSよしもと並びに両社のオウンドメディアにて配信します。

「開校!笑金スクール!(仮称)」では、フットボールアワーがMCを務め、吉本興業の所属タレントおよび現役学生が出演し、実際に起こりうる金融トラブルや金融商品の選び方など、若い世代の方々が直面する可能性のあるテーマを取り上げます。

それらのテーマに関するクイズや体験談、金融トラブルの再現VTR等を視聴することで、笑って楽しく学ぶことができる内容となっています。

子どもたちが笑って楽しく学べる金融教育コンテンツの提供

成年年齢の引き下げなど社会環境が大きく変化するなか、子どもたちが金銭面において自立した生活を営むための金融リテラシーを身に付けられるよう、吉本興業の所属タレントとジブラルタ生命が協同して、中学生をおもな対象とした金融教育コンテンツを開発します。

本コンテンツは、吉本興業の所属タレントで元東京国税局調査官、かつ現役東大生でもある「さんきゅう倉田」が監修し、コンテンツ内の随所にタレントが登場します。

「家計管理」、「生活設計」、「お金を得る手段」、「金融トラブル」等のテーマについて、冊子やスライド、内容を補足したVTRなどを用いて、楽しく学ぶことができる内容となっています。

コラボレーションセミナーの提供

吉本興業の所属タレントとジブラルタ生命の金融教育のプロフェッショナルである講師によるコラボレーションセミナーを全国各地で順次展開していきます。

ジブラルタ生命は、これまで生命保険サービスを通じて、全国津々浦々の方とその家族に経済的な保障と心の平和を届けてきました。

また、2007年から金融教育セミナーを全国で展開しており、これまでに延べ63,000回、820,000名のお客さまに金融リテラシー向上の機会を提供しています。

吉本興業は、1912年に創業して以来、112年にわたって劇場の運営やタレントのマネージメントを手掛け、笑いを届けてきました。

2011年には全国47都道府県に芸人と社員が実際に住んで活動する「住みますプロジェクト」を開始、2021年には地方創生をテーマにしたBSよしもとを開局するなど、地方の活性化に取り組んでいます。

さらに、2023年からは金融庁、日本証券業協会と協業した新NISAの普及啓発イベントも開催しています。

両社は、今後この協業を通じて、エンターテイメント(笑い)の要素も交えながら、全国津々浦々の方に、金融リテラシー向上の機会、ならびに人生におけるさらなる安心をお届けしていきます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 金融教育にかかわる番組やコンテンツを発信!ジブラルタ生命保険×吉本興業「金融リテラシー教育の分野で協業」 appeared first on Dtimes.