1,200円分のチケットを1,000円で購入できるDEJIMA博おとクーポンを販売！長崎国際テレビ「DEJIMA博」デジタルサービス連携

長崎国際テレビは、長崎市の地域の人口減少の克服と地方創生を目的としたイベント「DEJIMA博」におけるデジタルサービス連携を2024年も展開します。

ゼンリンが運営している観光型MaaS「STLOCAL」をDEJIMA博公式アプリとし、イベント情報を発信するとともに、グルメなど会場コンテンツをお得に楽しめる「DEJIMA博おとクーポン」を、アプリ内で4月12日より限定先行販売を開始。

また、同時期に市街地の複数箇所で展開するNIB主催イベントと連携・周遊を促すスタンプラリー企画を実施することで、持続可能な地域観光にも貢献します。

長崎国際テレビ「DEJIMA博」デジタルサービス連携

長崎国際テレビは、長崎市の地域の人口減少の克服と地方創生を目的としたイベント「DEJIMA博」におけるデジタルサービス連携を2024年も展開します。

ゼンリンが運営している観光型MaaS「STLOCAL」をDEJIMA博公式アプリとし、イベント情報を発信するとともに、グルメなど会場コンテンツをお得に楽しめる「DEJIMA博おとクーポン」を、アプリ内で4月12日より限定先行販売を開始しました。

2024年の「DEJIMA博」は、2024年5月3日(金・祝)〜6日(月)に開催。

同時期に開催する子どものエンターテインメントに特化した「こどもでじまはく」、新しいスタイルの3人制バスケットボール「3×3」リーグを中心にしたストリートイベント「3×3マジデジマGAMES2024」と連携することで、さらに交流拡大を図ります。

また、昨年に引き続き「長崎創生プロジェクト事業」に認定されているゼンリン提供の「STLOCAL」とコラボレーションすることで、長崎市の総合戦略の一つである「交流の産業化」に向けて連携します。

1,200円分のチケットを1,000円で購入できる「DEJIMA博おとクーポン」販売開始

販売単位・価格:1口1,000円(1,200円分)

販売期間:2024年4月12日(金)〜

利用期間:2024年5月3日(金・祝)〜5月6日(月振)まで

購入方法:「STLOCAL」アプリ内で購入

決済方法:クレジットカード決済

利用対象:「DEJIMA博」期間中の「ひるじげグルメ祭り」の各店舗など

発行者:株式会社長崎国際テレビ

発行数:1万口

その他:クーポンや交換後のチケットは、利用期間中であっても返金・換金はできません。

「STLOCAL」では、「DEJIMA博」で楽しめるグルメやステージコンテンツ情報をアプリ内で発信するとともに、会場コンテンツをお得に楽しめる「DEJIMA博おとクーポン」を4月12日から販売開始。

1口1,000円で購入できるクーポンを、DEJIMA博会場で1,200円分のチケットと交換することで、全国の選りすぐりのグルメ80店舗が集結した「ひるじげグルメ祭り」の各店舗などで金券として使用できます。

「STLOCAL」アプリ内のみでの販売で、限定数(1万枚)に達し次第、販売を終了します。

市街地の複数箇所で展開するイベントと連携するスタンプラリー

持続可能な地域観光にも貢献。

「STLOCAL」は、スマートフォンひとつで域内の旅の計画から、公共交通・観光施設・体験アクティビティの電子チケットの購入・利用まで対応できる観光型MaaSアプリです。

今回新たに、DEJIMA博に加えGW期間中に長崎の市街地で展開されるNIB主催のイベントと連携し、スタンプラリー企画を実施。

企画では参加者にオリジナルグッズが限定で配布されるほか、抽選で総額20万円相当の賞品が当たるプレゼントも展開。

イベントをより楽しむ機会を提供するだけでなく、市街地での周遊を促し、GW期間中のオーバーツーリズムといった観光課題解決にも貢献します。

「DEJIMA博スタンプラリー」概要

開催日時:2024年5月3日(金・祝)〜5月6日(月振)まで ※イベント会場開催時間に準拠します

スタンプラリー掲示場所:

・DEJIMA博会場(水辺の森公園)

・こどもでじまはく会場(出島メッセ長崎)

・3×3マジデジマGAMES2024(アミュプラザ長崎かもめ広場)

・STLOCAL長崎駅前店(ホテルニュー長崎1階)

賞品例:

・「アミュプラザ長崎」1万円分商品券 5名

・本格焼肉「清香園」5千円分お食事券 10名

・寿司「若竹丸」5千円分お食事券 10名

・ポーランド発ナチュラルコスメ&ハウスケアYOPE特製「エコバッグ」 100名

・DEJIMA博出演者サイン 若干名

参加賞:STLOCALオリジナル除菌シート 先着限定1,000名

期間中にSTLOCALアプリを使って以下の箇所に掲示されたQRを読みとることで、デジタルスタンプが付与されます。

期間中にすべての箇所のスタンプを取得すると抽選参加資格がもらえます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1,200円分のチケットを1,000円で購入できるDEJIMA博おとクーポンを販売!長崎国際テレビ「DEJIMA博」デジタルサービス連携 appeared first on Dtimes.