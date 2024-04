回収協力で2,000円分クーポン券をプレゼント！Ai「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクル」キャンペーン

水着・リゾートウェアを販売している「Ai」は、環境保全活動の一環として「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクル」のキャンペーン活動を実施します。

2024年は4月12日(金)からスタート、8月31日(土)まで開催します。

回収に協力すると、全国のSan-ai Resort(サンアイリゾート)対象店舗にて、その場で利用できる2,000円分クーポン券がもらえます。

Ai「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクル」キャンペーン

期間 : 2024年4月12日(金)〜2024年8月31日(土)

対象店舗: San-ai Resort、San-ai Resort northerly

内容 : 店舗に不要な水着・リゾートウェアを持参されると対象店舗、公式WEB SHOPで利用できる2,000円分クーポン券をプレゼント

※15,000円以上で使用できます

※水着・リゾートウェアはメーカーに関係なく回収しています

※クーポンは店舗にてその場で利用可能です

「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクル」の活動は、商品を製造・販売している同社にとって重要な取り組みと捉え、環境保全活動の一環として、2021年から取り組みを開始しました。

この活動は、日本環境設計の「BRING」に参加し、回収された水着・リゾートウェアは生活雑貨などのパーツに生まれかわり、「水着は捨てにくい」という女性たちの悩みも解決します。

これまでの活動では、566件の回収につなげることができ、環境保全活動に貢献してきました。

2024年の夏は、昨年と同様、猛暑が予想され、海やプールなどリゾートへお出かけされる方の増加が予想されます。

この機会に古くなった水着・リゾートウェアをリサイクルしてお得なクーポンを入手し、新しい水着に新調して夏を満喫できます!

「Ai」は、持続可能な社会を目指すための身近な環境活動として、“捨てる。ではなく、新しく生かす。”をテーマに、「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクル」をお客様と共に取り組むとのことです。

※一部対象外店舗があります

