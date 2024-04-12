4月14日（日）に中山競馬場で行われる、第84回皐月賞（G1・3歳オープン・牡牝・芝2000m）の枠順は下記の通り。今年は混戦模様で牝馬も参戦。ホープフルステークスを制した牝馬のレガレイラは5枠10番へ。ルメール騎手がドバイでのアクシデントで、鞍上は出馬投票ギリギリまで空白のままだったが北村宏司騎手に決定。偉業達成へ向けてこの乗り替わりがどう影響するのか。注目の発走は14日（日）15時40分。

【皐月賞】出走馬の調教後の馬体重

混戦のクラシック戦線

1-1

サンライズジパング

牡3・57.0・菅原明良

音無秀孝・栗東

1-2

メイショウタバル

牡3・57.0・浜中俊

石橋守・栗東

2-3

エコロヴァルツ

牡3・57.0・武豊

牧浦充徳・栗東

2-4

シリウスコルト

牡3・57.0・三浦皇成

宗像義忠・美浦

3-5

ミスタージーティー

牡3・57.0・藤岡佑介

矢作芳人・栗東

3-6

アレグロブリランテ

牡3・57.0・横山和生

上原佑紀・美浦

4-7

ルカランフィースト

牡3・57.0・松山弘平

鹿戸雄一・美浦

4-8

ジャンタルマンタル

牡3・57.0・川田将雅

高野友和・栗東

5-9

アーバンシック

牡3・57.0・横山武史

武井亮・美浦

5-10

レガレイラ

牝3・55.0・北村宏司

木村哲也・美浦

6-11

ホウオウプロサンゲ

牡3・57.0・菱田裕二

矢作芳人・栗東

6-12

コスモキュランダ

牡3・57.0・J.モレイラ

加藤士津八・美浦

7-13

ジャスティンミラノ

牡3・57.0・戸崎圭太

友道康夫・栗東

7-14

シンエンペラー

牡3・57.0・坂井瑠星

矢作芳人・栗東

7-15

サンライズアース

牡3・57.0・M.デムーロ

石坂公一・栗東

8-16

ダノンデサイル

牡3・57.0・横山典弘

安田翔伍・栗東

8-17

ビザンチンドリーム

牡3・57.0・B.ムルザバエフ

坂口智康・栗東

8-18

ウォーターリヒト

牡3・57.0・幸英明

河内洋・栗東