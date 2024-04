シユイが5月22日にリリースする1stアルバム『be noble』(読み:ビー ノーブル)より、40mP提供楽曲「ひとちがい」を5月8日に先行配信することが決定した。「ひとちがい」は、シユイの内面にあった想いをテーマに40mPが歌詞に落とし込み、あたらしい自分になりたい人の背中を押す一曲に仕上がっている。本日4月12日に行われた2度目のワンマンライブ<LAWSON presents シユイ 2nd Live「シユイさんといっしょ #02」>で初パフォーマンスされていた。

1st アルバム『be noble』



2024年5月22日(水) CD発売2024年5月8日(水) 「ひとちがい」先行配信【完全生産限定盤】価格:6,500円 (税込)CD品番:AICL-4566~4568仕様:3CD 三方背デジパック【通常盤】価格:3,000円 (税込)CD品番:AICL-4569仕様:CD・収録曲DISC1M1. ハピネス オブ ザ デッド / Music by jon-YAKITORYM2. ひとちがい / Music by 40mPM3. 麗春花 / Music by 栗山夕璃M4. GLOW / Music by ツミキM5. BOOOM!! / Music by Teary PlanetM6. バームクーヘン / Music by ChinozoM7. RE RE REPLAY / Music by jon-YAKITORYM8. ラブコール / Music by DECO*27M9. べらべら / Music by ⌘ハイノミM10. in / Music by MIMIM11. 君よ 気高くあれ / Music by ryo (supercell)DISC2 「思惟」 ※完全盤にのみ収録M1. カトレア / Music by R Sound DesignM2. ハイスクール・オブ・ザ・クレイジー / Music by jon-YAKITORYM3. ドーベルマン / Music by 一二三M4. ONI (jon-YAKITORY feat. シユイ)M5. レイン / Music by 柊マグネタイトDISC3 「思惟2」 ※完全盤にのみ収録M1. あんたがたどこさ / Music by 栗山夕璃M2. 君君舞 / Music by 獅子志司M3. ゾンビ / Music by エイハブM4. 時計のエスコート / Music by 雪乃イトM5. 不毛劇 / Music by seeeeecun・CD予約https://smar.lnk.to/047JkB※SHOPは順次追加されます。・CD購入者特典Amazon:メガジャケ楽天ブックス:アクリルキーホルダーセブンネット:巾着アニメイト:ミニフォトゲーマーズ:マイクロファイバーコースターTSUTAYA:2L版フォト応援店:ランダム 楽曲イラストステッカー(全4種)