シユイ、1stアルバムより40mP提供楽曲「ひとちがい」先行配信
シユイが5月22日にリリースする1stアルバム『be noble』（読み：ビー ノーブル）より、40mP提供楽曲「ひとちがい」を5月8日に先行配信することが決定した。
「ひとちがい」は、シユイの内面にあった想いをテーマに40mPが歌詞に落とし込み、あたらしい自分になりたい人の背中を押す一曲に仕上がっている。本日4月12日に行われた2度目のワンマンライブ＜LAWSON presents シユイ 2nd Live「シユイさんといっしょ #02」＞で初パフォーマンスされていた。
1st アルバム『be noble』
2024年5月8日(水) 「ひとちがい」先行配信
【完全生産限定盤】
価格：6,500円 (税込)
CD品番：AICL-4566~4568
仕様：3CD 三方背デジパック
【通常盤】
価格：3,000円 (税込)
CD品番：AICL-4569
仕様：CD
・収録曲
DISC1
M1. ハピネス オブ ザ デッド / Music by jon-YAKITORY
M2. ひとちがい / Music by 40mP
M3. 麗春花 / Music by 栗山夕璃
M4. GLOW / Music by ツミキ
M5. BOOOM!! / Music by Teary Planet
M6. バームクーヘン / Music by Chinozo
M7. RE RE REPLAY / Music by jon-YAKITORY
M8. ラブコール / Music by DECO*27
M9. べらべら / Music by ⌘ハイノミ
M10. in / Music by MIMI
M11. 君よ 気高くあれ / Music by ryo (supercell)
DISC2 「思惟」 ※完全盤にのみ収録
M1. カトレア / Music by R Sound Design
M2. ハイスクール・オブ・ザ・クレイジー / Music by jon-YAKITORY
M3. ドーベルマン / Music by 一二三
M4. ONI (jon-YAKITORY feat. シユイ)
M5. レイン / Music by 柊マグネタイト
DISC3 「思惟2」 ※完全盤にのみ収録
M1. あんたがたどこさ / Music by 栗山夕璃
M2. 君君舞 / Music by 獅子志司
M3. ゾンビ / Music by エイハブ
M4. 時計のエスコート / Music by 雪乃イト
M5. 不毛劇 / Music by seeeeecun
・CD予約
https://smar.lnk.to/047JkB
※SHOPは順次追加されます。
・CD購入者特典
Amazon：メガジャケ
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネット：巾着
アニメイト：ミニフォト
ゲーマーズ：マイクロファイバーコースター
TSUTAYA：2L版フォト
応援店：ランダム 楽曲イラストステッカー（全4種）
＜LAWSON presents シユイ 3rd One Man Live（仮）＞
OPEN 16:30 / START 17:30
問い合わせ先：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669（月水金 12:00〜16:00）
【チケット情報】
全自由 \5,500(税込/ドリンク代別/整理番号付き)
▼最速先行
受付期間 4月12日(金)21:00〜4月22日(月)
https://l-tike.com/shiyui/
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