YONA YONA WEEKENDERS、窪塚洋介が唸った「寿司と酒」MVのメイキング映像を公開
YONA YONA WEEKENDERSが、4月3日に公開した「寿司と酒」のミュージックビデオ・メイキング映像「“寿司と酒” Behind The Scenes」を公開した。
「寿司と酒」は、ストレス社会を生き抜く人々にとっての最高のご褒美と言える「寿司」と「酒」をフィーチャーしたジャパニーズソウルチューン。渋谷・Spotify O-EASTにて開催されたメジャー・デビュー3周年ワンマンライブでも披露され、大きく会場が沸き立ったライブアンセムだ。演奏前には、ミュージックビデオに出演した窪塚洋介からの楽曲紹介音声が流され、異色のコラボの現場がどんなものだったか、想像を膨らませていたファンも多いはず。
YONA YONA WEEKENDERSは、「寿司と酒」を含むフルアルバム『LIVE』を7月24日にリリースすることを発表している。全国9箇所をまわるツアー＜YONA YONA WEEKENDERS 2nd Full Album“LIVE”Release Tour＞もチケット受付がスタートしている。
リリース情報
[第二弾]
配信SG「寿司と酒」
2024年4月3日(水)配信リリース
https://jvcmusic.lnk.to/sushiandsake
[第一弾]
配信SG「春よ来い」
2024年3月6日(水)配信リリース
https://jvcmusic.lnk.to/haruyokoi
リリース情報
2024年7月24日(水)リリース
■完全生産限定盤CD（2枚組）
VIZL-2325 / 税込\4,500（税抜\4,091）
予約受付中：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2325.html
[CD 1：2nd Full Album『LIVE』]
「春よ来い」「寿司と酒」「あんしん」ほか計12曲収録予定。
[CD 2：YONA YONA WEEKENDERS ONEMAN LIVE 2024 at Spotify O-EAST (04.07)]
収録曲後日発表予定。
ライブ・イベント情報
2024/7/23(Tue) 東京 代官山UNIT [Open 19:00 / Start 20:00]
2024/8/11(Sun) 広島 SECOND CRUTCH [Open 17:30 / Start 18:00]
2024/8/23(Fri) 宮城 仙台darwin [Open 18:30 / Start 19:00]
2024/8/25(Sun) 埼玉 HEAVEN'S ROCKさいたま新都心 VJ-3 [Open 17:30 / Start 18:00]
2024/9/8(Sun) 福岡 BEAT STATION [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/9/14(Sat) 愛知 Electric Lady Land [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/9/15(Sun) 大阪 味園ユニバース [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/10/2(Wed) 北海道 PENNY LANE24 [Open 18:00 / Start 19:00]
2024/10/11(Fri) 東京 Zepp Shinjuku [Open 17:30 / Start 18: 30]
[チケット]
スタンディング \4,700(税込) ドリンク代別途必要
オフィシャル先行受付：https://eplus.jp/yonayonaweekenders/
先行受付期間：4/7(土)21:00〜4/21 (日) 23:59