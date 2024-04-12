YONA YONA WEEKENDERSが、4月3日に公開した「寿司と酒」のミュージックビデオ・メイキング映像「“寿司と酒” Behind The Scenes」を公開した。

「寿司と酒」は、ストレス社会を生き抜く人々にとっての最高のご褒美と言える「寿司」と「酒」をフィーチャーしたジャパニーズソウルチューン。渋谷・Spotify O-EASTにて開催されたメジャー・デビュー3周年ワンマンライブでも披露され、大きく会場が沸き立ったライブアンセムだ。演奏前には、ミュージックビデオに出演した窪塚洋介からの楽曲紹介音声が流され、異色のコラボの現場がどんなものだったか、想像を膨らませていたファンも多いはず。

公開されたメイキング映像「“寿司と酒” Behind the Scenes」では、クリエイティブチームHOEDOWNが手掛けた細部にまでこだわり抜かれたセット、各演者とYONA YONA WEEKENDERSメンバーのやり取りや緊張と緩和が繰り返される撮影シーンを見ることができる。撮影後の窪塚に対するインタビューでは、前代未聞の撮影内容に「動揺しかなかった」と明かす場面も。しかし、撮影が進むに連れ、日本を代表するカルチャーである「寿司」とギャンブルをかけ合わせたトリッキーな設定に「これ世界照準じゃん！」と思い直したという。その他にも窪塚お茶目な登場シーンなど見どころ満載の映像となっている。

YONA YONA WEEKENDERSは、「寿司と酒」を含むフルアルバム『LIVE』を7月24日にリリースすることを発表している。全国9箇所をまわるツアー＜YONA YONA WEEKENDERS 2nd Full Album“LIVE”Release Tour＞もチケット受付がスタートしている。





リリース情報

【2ヶ月連続リリースシングル】
[第二弾]
配信SG「寿司と酒」

2024年4月3日(水)配信リリース
https://jvcmusic.lnk.to/sushiandsake

[第一弾]
配信SG「春よ来い」

2024年3月6日(水)配信リリース
https://jvcmusic.lnk.to/haruyokoi

リリース情報

2nd Full Album『LIVE』
2024年7月24日(水)リリース
■完全生産限定盤CD（2枚組）
VIZL-2325 / 税込\4,500（税抜\4,091）
予約受付中：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2325.html
[CD 1：2nd Full Album『LIVE』]
「春よ来い」「寿司と酒」「あんしん」ほか計12曲収録予定。
[CD 2：YONA YONA WEEKENDERS ONEMAN LIVE 2024 at Spotify O-EAST (04.07)]
収録曲後日発表予定。

ライブ・イベント情報

＜YONA YONA WEEKENDERS 2nd Full Album“LIVE”Release Tour＞
2024/7/23(Tue) 東京　代官山UNIT [Open 19:00 / Start 20:00]
2024/8/11(Sun) 広島　SECOND CRUTCH [Open 17:30 / Start 18:00]
2024/8/23(Fri) 宮城　仙台darwin [Open 18:30 / Start 19:00]
2024/8/25(Sun) 埼玉　HEAVEN'S ROCKさいたま新都心 VJ-3 [Open 17:30 / Start 18:00]
2024/9/8(Sun) 福岡 BEAT STATION [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/9/14(Sat) 愛知　Electric Lady Land [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/9/15(Sun) 大阪　味園ユニバース [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/10/2(Wed) 北海道 PENNY LANE24 [Open 18:00 / Start 19:00]
2024/10/11(Fri) 東京 Zepp Shinjuku [Open 17:30 / Start 18: 30]
[チケット]
スタンディング \4,700(税込) ドリンク代別途必要
オフィシャル先行受付：https://eplus.jp/yonayonaweekenders/
先行受付期間：4/7(土)21:00〜4/21 (日) 23:59