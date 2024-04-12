本日の【上場来高値更新】 ローツェ、フクシマガリなど42銘柄
本日の日経平均株価は、半導体関連や不動産株などが買われ、前日比80円高の3万9523円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は42社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、今期最高益見通しや株式分割が好感されたローツェ <6323> [東証Ｐ]など。そのほか、住友電設 <1949> [東証Ｐ]、フジクラ <5803> [東証Ｐ]、フクシマガリレイ <6420> [東証Ｐ]の3社は5日連続で高値を更新した。
※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1928> 積水ハウス 東Ｐ 建設業
<1944> きんでん 東Ｐ 建設業
<1949> 住友電設 東Ｐ 建設業
<1959> 九電工 東Ｐ 建設業
<1973> ＮＥＳＩＣ 東Ｐ 情報・通信業
<2001> ニップン 東Ｐ 食料品
<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業
<2670> ＡＢＣマート 東Ｐ 小売業
<2695> くら寿司 東Ｐ 小売業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3482> ロードスター 東Ｐ 不動産業
<3905> データセク 東Ｇ 情報・通信業
<4107> 伊勢化 東Ｓ 化学
<4212> 積水樹 東Ｐ 化学
<4413> ボードルア 東Ｇ 情報・通信業
<4761> さくらＫＣＳ 東Ｓ 情報・通信業
<4992> 北興化 東Ｓ 化学
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6231> 木村工機 東Ｓ 機械
<6323> ローツェ 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6420> フクシマガリ 東Ｐ 機械
<6490> ピラー 東Ｐ 機械
<6501> 日立 東Ｐ 電気機器
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6902> デンソー 東Ｐ 輸送用機器
<6988> 日東電 東Ｐ 化学
<7525> リックス 東Ｐ 卸売業
<7994> オカムラ 東Ｐ その他製品
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8088> 岩谷産 東Ｐ 卸売業
<8424> 芙蓉リース 東Ｐ その他金融業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業
<9682> ＤＴＳ 東Ｐ 情報・通信業
<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業
株探ニュース