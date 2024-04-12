　本日の日経平均株価は、半導体関連や不動産株などが買われ、前日比80円高の3万9523円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は42社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、今期最高益見通しや株式分割が好感されたローツェ <6323> [東証Ｐ]など。そのほか、住友電設 <1949> [東証Ｐ]、フジクラ <5803> [東証Ｐ]、フクシマガリレイ <6420> [東証Ｐ]の3社は5日連続で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1928> 積水ハウス　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1949> 住友電設　　　東Ｐ　建設業
<1959> 九電工　　　　東Ｐ　建設業
<1973> ＮＥＳＩＣ　　東Ｐ　情報・通信業
<2001> ニップン　　　東Ｐ　食料品
<2327> ＮＳＳＯＬ　　東Ｐ　情報・通信業
<2670> ＡＢＣマート　東Ｐ　小売業
<2695> くら寿司　　　東Ｐ　小売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品

<3482> ロードスター　東Ｐ　不動産業
<3905> データセク　　東Ｇ　情報・通信業
<4107> 伊勢化　　　　東Ｓ　化学
<4212> 積水樹　　　　東Ｐ　化学
<4413> ボードルア　　東Ｇ　情報・通信業
<4761> さくらＫＣＳ　東Ｓ　情報・通信業
<4992> 北興化　　　　東Ｓ　化学
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属

<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6323> ローツェ　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6420> フクシマガリ　東Ｐ　機械
<6490> ピラー　　　　東Ｐ　機械
<6501> 日立　　　　　東Ｐ　電気機器
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器

<6902> デンソー　　　東Ｐ　輸送用機器
<6988> 日東電　　　　東Ｐ　化学
<7525> リックス　　　東Ｐ　卸売業
<7994> オカムラ　　　東Ｐ　その他製品
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8088> 岩谷産　　　　東Ｐ　卸売業
<8424> 芙蓉リース　　東Ｐ　その他金融業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業

<9682> ＤＴＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業




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