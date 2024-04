Chilli Beans.が、自身最大規模のワンマンライブとなった初の日本武道館公演のDVD&Blu-rayを6月5日にリリースすることが決定した。当日は、2023年12月13日にリリースされた2ndフルアルバム『Welcome to My Castle』をモチーフに、Chilli Beans.の世界観が詰まったお城に皆さんをご招待するというコンセプトでライブが実施された。アルバムの顔ともなっている「doll」や「Welcome」をはじめ、代表曲「lemonade」やTVアニメ「ONE PIECE」エンディングテーマでもあった「Raise」など、ベスト的内容の全24曲が披露され、会場に集まった8500人を熱狂させた。

DVD&Blu-ray『Chilli Beans. "Welcome to My Castle" at Budokan』



2024年6月5日(水) Release【DVD】価格:¥7000(税込) ¥6364(税抜)品番:RZBB-87135DVD+フォトブック【Blu-ray Disc】価格:¥7000(税込) ¥6364(税抜)品番:RZXB-87136Blu-ray+フォトブック▶収録内容【DVD】 【Blu-ray Disc】Disc-1 :2023年12月13日(水)にリリースされた2nd Full Album『Welcome to My Castle』収録曲の「doll」や 「Welcome」をはじめ、初披露としては「Hello bad boy」や「105☻」。 加えて、代表曲「lemonade」やTVアニメ「ONE PIECE」エンディングテーマでもあった 「Raise」など、Chilli Beans.ベスト的内容の全24曲を収録予定。▶各店舗特典・mu-mo:予約限定特典 : 特製銀テープ・TOWER RECORDS :A5クリアファイル・ローソンHMV :マグネット・TSUTAYA RECORDS :アクリルコースター・amazon :メガジャケ・セブンネットショッピング :トート型エコバック・楽天ブックス :シューレース▶予約はコチラhttps://chilibeans.lnk.to/WelcometoMyCastle_DVDandBD・ファンクラブ Club Beans.会員限定特典:直筆サイン&メッセージ入り武道館ライブメモリアルフォトB2ポスター+特製銀テープ▶ファンクラブ限定特典予約はコチラ:Chilli Beans. Official ファンクラブ Club Beans.https://chilli-beans.com/feature/4facd77776eaf7669603fe248f694c63