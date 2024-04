【キャンペーン期間】4月14日まで

DMMブックスにて、スクウェア・エニックスの作品を対象としたセールが4月14日まで実施される。

今回のセールでは「薬屋のひとりごと」、「その着せ替え人形は恋をする」、「ゴブリンスレイヤー」等を含む、DMMブックスで取り扱いのあるスクウェア・エニックスの作品全1,531点が対象となっており、作品に応じて最大40%のポイント還元が行なわれる。

