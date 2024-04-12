日本スーパーバンタム級タイトルマッチ、Leminoで全試合無料配信。13日16時30分から
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NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」にて、ボクシング「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 113」の全試合を、4月13日16時30分より独占無料配信する。
エディオンアリーナ大阪第2競技場で開催される「NTTドコモPresents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 113」。メインマッチとして、日本スーパーバンタム級王者の下町俊貴(グリーンツダ)が日本スーパーバンタム級1位 デカナルド闘凜生(六島)を迎えての、日本スーパーバンタム級タイトルマッチが行なわれる。
セミファイナルでは、OPBF東洋太平洋ライトフライ級王者のミエル・ファハルド(フィリピン)とWBO世界ライトフライ級５位タノンサック・シムシー(タイ)のOPBF東洋太平洋ライトフライ級タイトルマッチ。第5試合では日本スーパー・フェザー級４位の福井貫太(石田)とニューサンダー照屋(琉豊)による60.5kg契約8回戦が行なわれる。
そのほか、山粼裕生(大橋)とワランチャイ・プージャン(タイ)スーパーバンタム級8回戦など、計7試合の開催を予定している。
「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 113」 配信時間
生配信：4月13日(土) 16時30分～
アーカイブ配信：4月13日(土) 22時～4月27日(土) 23時55分
視聴URL：https://lemino.docomo.ne.jp/live?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDFjYWQ=
特設サイト：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/