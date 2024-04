東北楽天ゴールデンイーグルスが公式X(旧ツイッター)で、新加入したコディ・ポンセ投手のお気に入りシューズ画像を投稿。SNS上ではポンセのドラゴンボール愛に称賛の声が寄せられている。



2020年から2年間、メジャーリーグのピッツバーグ・パイレーツでプレーし、2022年から2年間は北海道日本ハムファイターズで活躍したポンセが、今季から東北楽天に移籍した。



東北楽天の入団会見では「仙台の街で僕を見かけたら気軽に声をかけてくれたらハッピーです」そして最後には「アリガトゴザイマス」と日本語でも挨拶するなど、日本の生活や文化にも馴染んでいる。そのポンセがお気に入りなのが、『ドラゴンボール(DB)』仕様にカスタマイズされたオリジナルの練習用シューズだ。

『ドラゴンボール』カラーのオレンジとホワイトをベースに、孫悟空の“悟”と亀仙流の“亀”の文字、左右外側にあるスウッシュは筋斗雲のデザインとなっている。その投稿にポンセは「Thank you Akira」と、3月1日に永眠した鳥山明氏への哀悼も込めてリポストしている。

パ・リーグ.comによると、ポンセは「(ドラゴンボールを)子供の頃はちらっと見てた程度で本格的にどっぷり見るようになったのは日本に来てから」「作ったのは今年のオフ。作者が亡くなったっていうところで、ちょっと思い入れ的なものも強くなって使っています」と紹介されている。

この投稿にSNS上では「ポンちゃん可愛すぎるやろ・・・」「ドラゴンボールが世界各国で愛されていることを実感するなぁ。」「ポンセもDB芸人だったとは・・・」「きっと鳥山センセも見守ってくれるでしょう」など称賛の声が寄せられた。

またポンセは自身のインスタグラムでカスタムグラブも披露している。



球団公式の選手名鑑で「ファンから呼ばれたいニックネーム」として掲載されている“ぎょ

うみー”と、『ドラゴンボール』のコミックスの通し番号同様に新たな背番号「13」の漢数字、さらに奥さんの名前も刺しゅうされている。

Great to be back at Escon! Great to hear all of the Eagles fans and the fighters fans! Looking forward to more battles with my old team! pic.twitter.com/RNOUd0USpA

- Cody Ponce (@Cody_Ponce48) April 3, 2024